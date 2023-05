Neuer Präsident der Pharmig: Apothekerkammer gratuliert

Kammer-Präsidentin Mursch-Edlmayr sieht „enge und gute Zusammenarbeit gesichert“

Wien (OTS) - Im Namen der Österreichische Apothekerkammer gratuliert deren Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr dem neuen Präsidenten des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) Ingo Raimon zu seinem Amtsantritt.

„Ingo Raimon ist ein erfahrener Kenner des österreichischen Gesundheitssystems. In Zeiten von Lieferengpässen und steigendem Reformdruck auf das Gesundheitssystem wird auch die intensive und lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen Pharmig und Apothekerkammer immer wichtiger. Diese Zusammenarbeit sehe ich mit Ingo Raimon an der Verbandsspitze gesichert“, erklärt Mursch-Edlmayr. Beim scheidenden Pharmig-Präsidenten Philipp von Lattorff, der in die Position des Vizepräsidenten wechselt, bedankt sich die Apothekerkammer-Präsidentin für die gute Kooperation der vergangenen knapp vier Jahre.

