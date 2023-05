Arbeiten an Landesstraße L 8061 (Bahnstraße) im Ortsgebiet von Raabs an der Thaya abgeschlossen

Mit diesem Ausbau wurde der Verkehrsfluss deutlich verbessert

St. Pölten (OTS) - Nach der Errichtung des Gehsteiges und der Montage des Geländers als Absturzsicherung sind die Arbeiten für die Sanierung und Neugestaltung der Landesstraße L 8061 (Bahnstraße) in Raabs an der Thaya, welche Mitte September des Vorjahres starteten, offiziell abgeschlossen worden.

Auf einer Länge von rund 220 Metern wurde dabei die gesamte Fahrbahnkonstruktion komplett erneuert, außerdem wurden die Quer- und Längsneigungen für einen optimalen Abfluss der Oberflächenwässer neu hergestellt. Auch Einlaufschächte bzw. Einlaufgitter wurden versetzt. Die Fahrbahn wurde in einer Breite von mindestens 5,5 Metern ausgeführt, wofür an der Südseite der L 8061 Felsabtragungen durchgeführt wurden. An der Nordseite der L 8061 wurde ein rund 300 Meter langer Gehsteig angelegt. Hierfür war auch die Errichtung einer Stützmauer an der Böschung zur Thaya notwendig.

Die Bauarbeiten führten die Straßenmeisterei Raabs/Thaya, Baufirmen aus der Region sowie die Brückenmeisterei Zwettl (Brückengeländer) durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 320.000 Euro, wobei rund 190.000 Euro auf das Land Niederösterreich und etwa 130.000 Euro auf die Stadtgemeinde Raabs an der Thaya entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

