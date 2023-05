AK Ausstellungseröffnung 31. Mai 2023: „Erledigt?“

Neue Ausstellung in der Reihe „AK Kunstprojekte“ in der AK Beratungshalle von Marlene Hausegger

Wien (OTS) - In der AK Beratungshalle gibt es wieder ein neues „AK Kunstprojekt“: die Ausstellung „Erledigt?“ von Marlene Hausegger. Sie greift für die Ausstellung den Marx’schen Fragebogen auf, der mehr als 140 Jahre alt ist. Es geht um ungleiche Verteilung von Chancen auf ein gutes Leben, für lebenswerte Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung – das bleibt notwendig, wichtig und unverzichtbar.

Marlene Hausegger greift eine Auswahl der Fragen aus einem „Fragebogen für Arbeiter“ im Auftrag der Zeitschrift „La Revue socialiste“ auf, den Karl Marx im April 1880 verfasste. Die Fragen stellen sich erstaunlich aktuell dar. Sie passt sie einer geschlechtergerechten Schreibweise an und ergänzt sie behutsam mit wenigen eigenen Sätzen. Der erste Eindruck im Foyer der AK Wien wird jedoch bestimmt von der raumdefinierenden Malerei über sechs Wandstücke hinweg: ein vielfarbiges Gewebe in deutlich handgemachter Umsetzung. Hier wurde nichts mit Schablonen vorbereitet, nichts vorgedruckt. Die Künstlerin arbeitet sich an der Fläche voran, wie die Arbeiter:innen an den Webstühlen, deren Elend im 19. Jahrhundert beispielhaft für die Brutalität der kapitalistischen Produktion steht, die bis heute herrscht – damals in Schlesien, heute in Bangladesch.

Die Künstlerin symbolisiert mit diesem optimistisch-bunten Gewebe sozialen Zusammenhalt, Koexistenz und Solidarität. Sie entwirft eine wellenartige Struktur als eine Art Sicherheitsnetz, in das man sich, wie seine Ausbuchtungen zeigen, mit den eigenen Sorgen und Ängsten fallen lassen kann. „Was hält unser Beziehungsgefüge zusammen?“, fragt die Künstlerin. Sie zeigt sich davon überzeugt, dass Solidarität in der Arbeitswelt auch mehr als 140 Jahre nach der Formulierung des Marx`schen Fragebogens erst auf Grundlage der Erfassung der eigenen Arbeitsbedingungen entstehen kann. Marlene Hauseggers Arbeit ist Aufruf und empathische Handreichung zugleich.

Ausstellungseröffnung „Erledigt?“

Mittwoch, 31. Mai 2023, 19.00 Uhr

Arbeiterkammer Wien

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

