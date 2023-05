Neuer Präsident und Erweiterung des PHARMIG-Vorstandes

Ingo Raimon an die Verbandsspitze gewählt und PHARMIG-Vorstand mit drei neuen Mitgliedern besetzt.

Ingo Raimon ist, wie sein Vorgänger Philipp von Lattorff, ein äußerst versierter Kenner des heimischen Gesundheitswesens. Einerseits spreche ich dem scheidenden Präsidenten Herrn von Lattorff meinen tiefen Dank für die überaus konstruktive Zusammenarbeit und seinen unablässigen Einsatz für den Verband aus. Gleichzeitig freue ich mich, diesen Weg der intensiven Zusammenarbeit ab nun mit Ingo Raimon weiterzugehen. Gemeinsam mit dem PHARMIG-Präsidium, den neuen und bestehenden Vorstandsmitgliedern und allen im Verband engagierten Mitgliedsunternehmen steht uns ein breites Spektrum an Erfahrungen und Expertise zu Verfügung, damit wir weiterhin wichtige Impulse für einen starken Forschungs- und Pharmastandort setzen können. Mag. Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG 2/2

Wien (OTS) - Die PHARMIG, der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, hat Ingo Raimon (General Manager AbbVie GmbH) im Rahmen ihrer 69. Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger, Philipp von Lattorff (Generaldirektor Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG), wechselt in die Rolle des Vizepräsidenten und vervollständigt gemeinsam mit Ina Herzer (Merck Sharp Dohme Ges.m.b.H.) und Bernhard Wittmann (Sigmapharm Arzneimittel GmbH) bis zum Ende der regulären Funktionsperiode 2025 das Präsidium in Österreichs größter freiwilliger Interessenvertretung für die pharmazeutische Industrie.

Neu im Vorstand sind Michael Kreppel-Friedbichler (Biogen Austria GmbH), Michael Kocher (Sandoz GmbH) und Nicole Daniela Schlautmann (Pfizer Corporation Austria GesmbH). Robin Rumler (ehem. Pfizer Corporation Austria GesmbH) ist in seiner Funktion als Vizepräsident im Vorjahr ausgeschieden und wurde zum Ehrenvorstandsmitglied der PHARMIG gewählt.

Anlässlich seiner Wahl an die Verbandsspitze sagt der neue PHARMIG-Präsident Ingo Raimon: „Es ehrt mich, in meiner Rolle als Präsident der PHARMIG die gesamte heimische Pharmaindustrie vertreten zu dürfen. Ich werde mich in dieser Funktion für die Stärkung des Forschungs- und Produktionsstandortes einsetzen. Ein zentrales Anliegen ist mir die damit einher gehende Arzneimittelvielfalt. Denn die bestmögliche Therapie kann nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie für die Patientinnen und Patienten auch zur Verfügung steht. Hier hat sich in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass sich die Erstattungs- und die Standortpolitik ergänzen müssen und nicht konterkarieren dürfen. Wer in Arzneimittel investiert, investiert folglich in den Standort Österreich, in seine Wettbewerbsfähigkeit und vor allem in die Versorgungsqualität.“

PHARMIG-Generalsekretär Alexander Herzog zeigt sich erfreut von der Wahl Raimons zum neuen Präsidenten: „Ingo Raimon ist, wie sein Vorgänger Philipp von Lattorff, ein äußerst versierter Kenner des heimischen Gesundheitswesens. Einerseits spreche ich dem scheidenden Präsidenten Herrn von Lattorff meinen tiefen Dank für die überaus konstruktive Zusammenarbeit und seinen unablässigen Einsatz für den Verband aus. Gleichzeitig freue ich mich, diesen Weg der intensiven Zusammenarbeit ab nun mit Ingo Raimon weiterzugehen. Gemeinsam mit dem PHARMIG-Präsidium, den neuen und bestehenden Vorstandsmitgliedern und allen im Verband engagierten Mitgliedsunternehmen steht uns ein breites Spektrum an Erfahrungen und Expertise zu Verfügung, damit wir weiterhin wichtige Impulse für einen starken Forschungs- und Pharmastandort setzen können.“

Abseits der Verbandsinterna stand der öffentliche Teil der Generalversammlung unter dem Motto „Politik und Wissenschaft in bewegten Zeiten“. Dazu wies der Strategie- und Politikberater Lothar Lockl in einem Impulsvortrag unter anderem auf die Notwendigkeit und den Nutzen langfristiger Perspektiven hin. In der anschließenden Paneldiskussion unter der Moderation von PHARMIG-Vizepräsidentin Ina Herzer und PHARMIG-Generalsekretär Alexander Herzog haben die Neurologin Adelheid Kastner und die Politik- und Kommunikationsberater:innen Julia Keck, Thomas Hofer und Josef Kalina analysiert, wie sich ein wachsender Populismus und eine zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit auswirken und wo es Ansatzpunkte gibt, um künftig wieder verstärkt positive, nachhaltige Akzente für eine Stärkung Österreichs und Europas zu setzen.

Präsidium der PHARMIG:

Präsident Mag. Ingo Raimon (AbbVie GmbH)

Vizepräsidentin Ina Herzer (Merck Sharp Dohme Ges.m.b.H.)

Vizepräsident Philipp von Lattorff, MBA (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG)

Vizepräsident Dr. Bernhard Wittmann (Sigmapharm Arzneimittel GmbH)

Vorstandsmitglieder der PHARMIG:

Dipl.-Math. Susanne Erkens-Reck (Roche Austria GmbH)

Lieven Hentschel (Bayer Austria Gesellschaft m.b.H.)

Ing. Mag. Roland Huemer (Richter Pharma AG)

Mag. (FH) Elisabeth Keil (Daiichi Sankyo Austria GmbH)

Dr. Michael Kreppel-Friedbichler, MBA (Biogen Austria GmbH)

Dipl.-Chem. Michael Kocher (Sandoz GmbH)

Gen. Kons. Dkfm. Dr. Johann F. Kwizda (Kwizda Pharma)

Dr. Beate Pettinger-Natmeßnig (CSL Behring GmbH)

Nicole Daniela Schlautmann (Pfizer Corporation Austria GesmbH)

Mag. Elgar Schnegg, MBA (Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH)

Mag. Wolfgang Wacek (Sanova Pharma GmbH)

Informationen dazu auch unter https://www.pharmig.at/der-verband/über-uns/.



Fotocredit: PHARMIG/Christian Mikes

im Bild v.l.n.r.: Generalsekretär Mag. Alexander Herzog (PHARMIG), Vizepräsident Philipp von Lattorff, MBA (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG), Vizepräsidentin Ina Herzer (Merck Sharp Dohme Ges.m.b.H.), Präsident Mag. Ingo Raimon (AbbVie GmbH), Vizepräsident Dr. Bernhard Wittmann (Sigmapharm Arzneimittel GmbH)

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Mai 2023), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

