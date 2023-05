#dif23: Kultur- und Wirtschaftsszene stimmen sich ein

Rund einen Monat vor dem 40. DIF fand eine „Welcome Party“ in kleinem Rahmen für rund 170 Partner*innen sowie #dif23 Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche am Weingut Cobenzl statt.

Seit 40 Jahren finden am Donauinselfest alle Wiener*innen dank eines so bunten Musik- und Rahmenprogramms, wie bei keinem anderen Festival weltweit, ihren Platz auf der Insel – so wie jede*r auch seinen Platz in der Stadt Wien hat. Dieses größte, friedliche Miteinander machen die vielen Partner*innen und Mitarbeitenden, hunderte von ihnen freiwillige Helfer*innen, sowie Kunstschaffende, Gastronom*innen und viele mehr erst möglich. Ihnen gilt unser großer Dank. Ich bin jedes Jahr davon beeindruckt, wie alle für dieses einzigartige Fest an einem Strang ziehen - der Zusammenhalt, den wir in Wien tagtäglich erleben, wird auch auf dem Donauinselfest bis ins kleinste Detail gelebt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien

Wien (OTS/SPW) - Wiener*innen und Gäste weit darüber hinaus dürfen sich auf ein buntes Kultur-, Sport-, Informations- und Freizeitfeuerwerk freuen, wenn von 23. bis 25. Juni 2023 das Donauinselfest in seiner 40. Ausgabe über die Bühne geht. Unter dem Motto #momentewiediese wird das Jubiläumsfest bei allen Besucher*innen für wahre Gänsehautmomente an den insgesamt 13 Bühnen sorgen. Dabei stehen ein respektvolles Miteinander und der soziale Zusammenhalt am und rund ums Fest einmal mehr im Fokus der einzigartigen Veranstaltung.

Zur Einstimmung auf das größte Miteinander – seit 40 Jahren Open-Air und immer bei freiem Eintritt für alle – und die Zusammenarbeit in den kommenden vier Wochen, luden die Veranstalter*innen des #dif23 langjährige Partner*innen aus der Wirtschaft, engagierte Mitarbeitende und Ehrenamtliche des heurigen Donauinselfestes sowie diesjährige #dif23 Acts zur Welcome Party im kleinen Kreis. Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, hieß gemeinsam mit Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes sowie Ursula Podsednik vom Weingut Cobenzl, alle Gäste herzlich im Stadl des Weingut Cobenzl willkommen.

„ Seit 40 Jahren finden am Donauinselfest alle Wiener*innen dank eines so bunten Musik- und Rahmenprogramms, wie bei keinem anderen Festival weltweit, ihren Platz auf der Insel – so wie jede*r auch seinen Platz in der Stadt Wien hat. Dieses größte, friedliche Miteinander machen die vielen Partner*innen und Mitarbeitenden, hunderte von ihnen freiwillige Helfer*innen, sowie Kunstschaffende, Gastronom*innen und viele mehr erst möglich. Ihnen gilt unser großer Dank. Ich bin jedes Jahr davon beeindruckt, wie alle für dieses einzigartige Fest an einem Strang ziehen - der Zusammenhalt, den wir in Wien tagtäglich erleben, wird auch auf dem Donauinselfest bis ins kleinste Detail gelebt ", freut sich Barbara Novak.

Ein solcher Partner des Donauinselfests ist auch das Weingut Cobenzl. Erstmals im Zuge der Veranstaltung verkostet wurde der diesjährige Donauinselfest-Wein, ein gemischter Satz, den ausschließlich und exklusiv Besucher*innen in der Heurigen Area am #dif23 genießen können.

Es wurde getanzt, gefeiert – und ausgezeichnet!

Für musikalische Highlights sorgten die diesjährigen Rock The Island Contest Gewinnerinnen RAHEL, KTEE und FELICIA LU – jeweils an den drei Festivaltagen eröffnen sie das Festbühnen-Programm mit ihrem Auftritt – sowie DJ Steve Hope. Besonderes Highlight des Abends: Mel Merio zeichnete Ursula Podsednik aufgrund ihres Engagements am Weingut Cobenzl als „Wiener Heldin“ aus – mit ihrem Team bewirtschaftet Podsednik mitten im Herzen Wiens über 600 Hektar Rebfläche, die nicht nur der Erhaltung des Grüngürtels dienen, sondern zudem auch einen wesentlichen regionalen Wirtschaftsfaktor darstellen. Das Format „Wiener Heldinnen“ wurde von DJane Mel Merio in Kooperation mit dem Wiener TV-Sender W24 und der Wiener BezirksZeitung ins Leben, um Frauen vor den Vorhang zu holen, die nicht immer im Rampenlicht stehen, aber täglich wahre Heldinnen-Taten vollbringen.

Die Gäste

Unter den Gästen der Welcome Party fanden sich neben Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes, Kurt Wimmer, Vorstandsvorsitzender des Vereins Wiener Kulturservice, sowie Ursula und Thomas Podsednik vom Weingut Cobenzl unter anderem Finanzstadtrat Peter Hanke, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher, Vertreter*innen des Vereins Wiener Kulturservice sowie Acts, die am #dif23 auftreten werden, wie Mel Merio, Jazz Gitti, Gary Lux, Ulli Baer, Harry Stampfer von WIR 4, Mira & Adam, Fanni, Viennese Ladies, Alex List, RAHEL, KTEE, FELICIA LU. Mit dabei waren auch zahlreiche Vertreter*innen der heimischen Wirtschafts- und Medienlandschaft sowie Blaulichtorganisationen, die das #dif23 heuer wieder unterstützen, unter anderem: Michael Holzgruber (Polizei Wien), Herbert Wagner (Wagner Concept), Oliver Löhlein, Dr. Susanne Drapalik und Erwin Scheidl (Arbeitersamariterbund), Wolfgang Kastel (Helfer Wiens), Martina Gollner und Christina Riedler (Full Access), Daniel Bohmann (Wiener Kinderfreunde), Alexander Eisner (OBI), Martin Malinowski und Christian Hofer (Bundesheer), Kathrin Zierhut-Kunz (ORF III), Edgar Weinzettl (ORF Wien), Heinz Eigner (Radio Wien), Wolfgang Pfleger (Ö3), Elisabeth Vogel (ORF Landesstudio Wien), Robert Steiner (u. a. Radio Wien), Oliver Papacek (Kronen Zeitung), Mario Kopf (ORF III).

Ein großes Dankeschön!

Das Donauinselfest bedankt sich bei all seinen Partner*innen, insbesondere bei seinen sechs Presenting Partner Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

