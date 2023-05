Praterstern: Kunst und Kulinarik im Sommer

Wien (OTS) - Die Stadt Wien, Pure am Praterstern und BASiS.KULTUR.WiEN laden jeden Freitag im Juni und Juli bei freiem Eintritt zu kultureller Belebung und Kulinarik auf den neugestalteten Praterstern. Nach dem Umbau wird die einst betonlastige Verkehrsdrehscheibe zu einem Begegnungsort mit insgesamt 8.000 Quadratmetern Grünfläche und 101 Bäumen, die den neugestalteten Sitzgelegenheiten Schatten spenden.

An warmen Tagen sorgt ein Wasserspiel für Abkühlung und erinnert an den bekannten französischen Brunnen in Bordeaux. Die Arme des sternförmigen Brunnens weisen in die Richtung einiger bekannter Sehenswürdigkeiten und Naherholungsgebiete Wiens. Die Zielsetzung der Projektreihe „Kunst und Kulinarik am Praterstern“ ist es, den öffentlichen Platz durch Kunst und Kulinarik für alle neu erlebbar zu machen. Dank der Neugestaltung und der kulturellen und kulinarischen Bespielung, soll der Platz vor dem Bahnhof am Praterstern in neuem Licht erscheinen und alte Narrative vergessen machen. So stehen in den Sommermonaten interaktive Kochsessions, gemeinsames Verkosten begleitet von vielfältigen Klängen, Performances rund um das Thema Streetdance, Live-Konzerte, Tischfußball und Zeichenworkshops im Vordergrund.

Die Kulinarik bestimmt immer donnerstags ab 17:00 Uhr in zweiwöchigem Takt das Geschehen. Eröffnet wird durch Karl Wrenkh vom Restaurant & Kochsalon Wrenkh. 2009 übernahm Karl mit seinem Bruder Leo den Familienbetrieb und erweiterte die Tradition der vegetarischen Küche durch österreichische Fleisch- und Fischspezialitäten. Am 29. Juni kocht Georg Stafler vom Gasthaus Stafler und präsentiert seine Heimat Südtirol. Der heutige Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai, hat selbst eine Ausbildung zum Koch durchlaufen. Seinen Fähigkeiten und seine Liebe zu lokalem Essen zeigt er am 13. Juli. Abschließend wird Alicia Lewis, Ernährungsberaterin und Köchin, am 27. Juli karibische Einflüsse in die Kochsessions am Praterstern bringen.

Liegestühle und Sonnenschirme bieten nach den Verkostungen Ruhe. Die DJs sorgen für das angemessene klangliche Ambiente. Performances rund um das Thema Streetdance und Workshops zum Thema Bewegung bilden den Auftakt vor den Konzerten und Lesungen am Praterstern. Das Musikprogramm repräsentiert die Vielfalt des aktuellen Wiener Klangspektrums, das sich mit der Diversität am Praterstern deckt. Von Austrofred bis Salah Ammo zu Dominik Nostitz & Friends und Picobello.

BASiS.KULTUR.WiEN agiert als Trägerorganisation und unterstützt sowohl Aktivitäten von autodidaktischen Künstler:innen aller Altersgruppen als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Fokus der eigenen Initiativen sowie der Vernetzungsaktivitäten liegt auf dezentraler Kulturarbeit. Darüber hinaus kuratiert BASiS.KULTUR.WiEN eigene Kulturangebote und engagiert sich in Kollaborationen. Ziel ist es, alle Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens anzusprechen. BASiS.KULTUR.WiEN steht für Dialog, Unterstützung und Vernetzung.



