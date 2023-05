SPÖ-Chefin Rendi-Wagner gratuliert Wolfgang Katzian zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbunds

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Parteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner gratuliert ÖGB-Chef Wolfgang Katzian herzlichst zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB). „Wolfgang Katzian ist seit Jahrzehnten eine starke – und durchsetzungsstarke! – Stimme für die Arbeitnehmer*innen. Die Wahl zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbunds würdigt seine Erfolge und Leistungen als Arbeitnehmer*innenvertreter.“ Katzian habe in unterschiedlichsten Gewerkschaftsfunktionen großen Einsatz für die Rechte und den Schutz von Arbeitnehmer*innen bewiesen und stets hart – und erfolgreich – für gerechte Löhne verhandelt. „Ich wünsche Wolfgang Katzian alles Gute für diese neue Funktion, in der er weiterhin mit viel Herzblut für die Arbeitnehmer*innen, für ein leistbares Leben und eine soziale Ausgestaltung der neuen Arbeitswelt kämpfen wird“, so Rendi-Wagner am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) bj/lp

