Hamburg, Wien und Zürich treffen sich zum dritten „Städte-Trilog“ in Zürich

Wien (OTS) - Am 25. und 26. Mai 2023 waren Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, in Zürich zu Besuch, um gemeinsam mit Stadtpräsidentin Corine Mauch den 2019 in Hamburg ins Leben gerufenen „Trilog“ der drei Städte fortzusetzen und weiter zu vertiefen. Im ersten Trilog nahmen die drei Metropolen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen Bezug und vereinbarten eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Smart City, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Innovation, Teilhabe und sozialer Zusammenhalt. Das diesjährige Treffen in Zürich behandelte die Themen Wohnen, Energieversorgung, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz.

Wichtige Zusammenarbeit und Austausch der Städte

Die großen Städte in Europa beschäftigen ähnliche Herausforderungen. Die bisherigen Treffen haben gezeigt: Die Städte können viel voneinander lernen. Dieses Potenzial soll durch den Trilog weiter genutzt werden, um Hamburg, Wien und Zürich erfolgreich nachhaltig weiterzuentwickeln.

„Die Bevölkerung in den attraktiven Ballungsräumen wächst stetig. Das stellt uns vor große Herausforderungen und bietet aber auch viel Potenzial für Lösungen – beispielsweise beim Klimaschutz oder beim Thema Wohnen. Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute in Zürich zu Gast sind. Denn der internationale Austausch ist mir besonders wichtig und die Stadt Wien hat bei den Schwerpunkten des diesjährigen Trilogs viel vorzuweisen. So werden wir mit unserer Strategie ,Raus aus Gas 2040‘ alle Gebäude in Wien zukünftig klimaneutral mit erneuerbarer Energie heizen. Denn in Wien machen wir tagtäglich soziale Stadtpolitik, die die beste Daseinsvorsorge garantiert, Arbeitsplätze sichert und die Menschen in den Mittelpunkt stellt“, erklärte Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig im Stadthaus in Zürich.

Umfangreiches zweitägiges Arbeitsprogramm

Neben Arbeitsgesprächen umfasst das zweitägige Besuchsprogramm auch ein themenbezogenes Rahmenprogramm mit einem Besuch der kürzlich umgebauten Tonhalle Zürich. Der Umbau der Tonhalle war eines der größten Renovierungsvorhaben der Schweiz, bei dem eine Brücke zwischen dem Erhalt der Bausubstanz aus dem Jahr 1895 und den Ansprüchen modernster Veranstaltungstechnik geschlagen wurde.

Darüber hinaus besuchen die Delegationen auch das Zollhaus, ein Pionierprojekt der Genossenschaft Kalkbreite, das mit seinem vielfältigen Raumangebot für Wohnen, Arbeiten, Gewerbe, Dienstleistungen, Kultur und Gemeinschaft einen lebendigen Ort verkörpert, der sich dem Quartier öffnet und neue Möglichkeiten des Zusammenlebens erprobt. So wird im Zollhaus zum Beispiel das Hallenwohnen ermöglicht, bei dem die Bewohnenden ihren Wohnraum in großen Hallen selbst erschaffen und gestalten. Das Hallenwohnen orientiert sich an Wohnformen, die ursprünglich mit Zwischennutzungen und Besetzungen von ungenutzten Gewerberäumen begann, die nun im Zollhaus in den regulären Wohnungsbau integriert werden.

Abschließend wurden innovative Lösungen in den Bereichen nachhaltiges Bauen und Kreislaufwirtschaft bei NEST besichtigt. NEST ist das modulare Forschungs- und Innovationsgebäude der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA und der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Eawag. Im NEST werden neue Technologien, Materialien und Systeme unter realen Bedingungen getestet und erforscht. Die enge Kooperation mit Partnern aus Forschung, Wirtschaft und öffentlicher Hand führt dazu, dass innovative Bau- und Energietechnologien schneller auf den Markt kommen. NEST trägt zudem dazu bei, den Umgang mit Ressourcen und Energie nachhaltiger und kreislaufgerechter zu gestalten.

