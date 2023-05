Konzert „Salut d´ Amore“ am 1.6. im Amtshaus Währing

Wien (OTS) - Zwei Instrumentalisten der Spitzenklasse konnte der Kultur-Verein „Initiative Währing“ für ein Konzert am Donnerstag, 1. Juni, ab 19.30 Uhr, im Festsaal im „Währinger Rathaus“ (18., Martinstraße 100, 2. Stock) verpflichten: Die exzellenten Musiker Andreas Großbauer und Luca Monti bringen Kompositionen von Mozart, Schubert, Mendelssohn Bartholdy und anderen bedeutenden Tonsetzern zu Gehör. Großbauer ist Mitglied der „Wiener Philharmoniker“ (Erste Violine). Monti lehrt an der „Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien“ und an der „Universität für Musik und darstellende Kunst Wien“. Beide Musiker haben wiederholt Auszeichnungen erhalten und treten in aller Welt auf. Der Eintritt zu dem „Duo-Abend für Violine und Klavier“ ist kostenlos.

Das anspruchsvolle Programm trägt den Titel „Salut d´ Amore“. Die Veranstaltung wird vom Bezirk unterstützt. Zählkarten für das Konzert mit Großbauer und Monti erhalten Interessierte im Büro der Bezirksvorstehung Währing im 1. Stock im Amtshaus in der Martinstraße 100. Mehr Informationen zu der Veranstaltung des Vereins „Initiative Währing“ sind per E-Mail anzufordern: kulturverein@kulturinitiative18.at.

Allgemeine Informationen:

Violinist Andreas Großbauer: www.wienerphilharmoniker.at/de/orchester-mitglieder/erste-violine-andreas-grossbauer/2075/

Pianist Luca Monti: www.muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/luca-monti.html

Kulturelle Aktivitäten im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

