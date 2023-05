Franz-Jonas-Platz: Kulturprogramm und Bewegungsworkshops im Sommer

Im Juni dreht sich am Floridsdorfer Franz-Jonas-Platz wieder alles um Kunst, Kultur und Sport.

Wien (OTS) - Jeden Freitag im Juni bespielt BASiS.KULTUR.WiEN in Kooperation mit ÖBB-Infrastruktur den Floridsdorfer Franz-Jonas-Platz. Konzerte und Bewegungsangebote motivieren zum gemeinsamen Freizeiterleben. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf interaktiven Bewegungsangeboten und Konzerten.

Bodywork, Hip-Hop, Tanz und Selbstverteidigung laden ein, Körper und Geist zu aktivieren und machen das Zentrum des 21. Bezirks zum Sport- und Kulturschauplatz. „Nach der erfolgreichen Bespielung des Vorplatzes im Jahr 2022, haben wir uns auch heuer vorgenommen, dieses Projekt umzusetzen. Einerseits um den Franz-Jonas-Platz und das Bahnhofsumfeld weiterhin aufzuwerten und andererseits, um musikalische und gemeinschaftsfördernde Akzente nach Floridsdorf zu bringen“, so ÖBB-Immobilienmanagement GmbH Geschäftsführer Erich Pirkl.

Die Vielfalt des Bezirks spiegelt sich in der Auswahl der Künstler:innen wider. Tini Trampler & das dreckige Quartett eröffnen am 02. Juni die Veranstaltungsreihe, für neue hippe Klänge aus Wien sorgen Izraa und Picobello. Getanzt wird mit dem Joander Cruz Quartett, das Duo Hojsa-Emersberger lädt die Besucher:innen zum Mitsingen ein. Gemeinsam mit der ÖBB Infrastruktur und der Volkshilfe Wien belebt BASiS.KULTUR.WiEN den Franz-Jonas-Platz und nimmt den Besucher:innen die Berührungsängste mit dem Floridsdorfer Verkehrsknotenpunkt. Der öffentliche Raum soll für alle nutzbar und erlebbar gemacht werden, Dialog und Verständigung stehen im Mittelpunkt. Das gelingt am besten durch gemeinsame Unterhaltung und Bewegung.

BASiS.KULTUR.WiEN agiert als Trägerorganisation und unterstützt sowohl Aktivitäten von autodidaktischen Künstler:innen aller Altersgruppen als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Fokus der eigenen Initiativen sowie der Vernetzungsaktivitäten liegt auf dezentraler Kulturarbeit. Darüber hinaus kuratiert BASiS.KULTUR.WiEN eigene Kulturangebote und engagiert sich in Kollaborationen. Ziel ist es, alle Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens anzusprechen. BASiS.KULTUR.WiEN steht für Dialog, Unterstützung und Vernetzung.



