FPÖ – Kickl: Marlene Svazek und ihr Team bringen mehr Gerechtigkeit, Heimatschutz und großes Herz für die Bürger in die Landesregierung!

„Die nächste Stufe für eine politische Wende auf Bundesebene zu einer Politik für die eigene Bevölkerung wurde geschafft“

Wien (OTS) - „Mit dem heutigen Tag übernehmen die Salzburger Freiheitlichen nach intensiven Verhandlungen Regierungsverantwortung und bringen damit mehr Gerechtigkeit, Heimatschutz und ein großes Herz für die Salzburger Bevölkerung in die Landesregierung. Ich gratuliere daher Marlene Svazek und ihrem Team zum Abschluss der Verhandlungen und habe vollstes Vertrauen, dass diese freiheitliche Regierungsbeteiligung einen deutlich spürbaren, positiven Unterschied zu den vergangenen Regierungsperioden für die Salzburger Bürger in allen Bereichen bringen wird“, erklärte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zur Präsentation des Regierungsprogramms von FPÖ und ÖVP in Salzburg. Die drei freiheitlichen Mitglieder der künftigen Landesregierung würden wichtige Ressorts und auch Verantwortung in herausfordernden Bereichen übernehmen, in welchen diese für ein sicheres und zukunftsfähiges Salzburg arbeiten würden.

Nach Niederösterreich sei nun mit der freiheitlichen Regierungsbeteiligung in Salzburg „die nächste Stufe für die notwendige politische Wende auf Bundesebene zu einer Politik für die eigene Bevölkerung“ erreicht worden. „Wir Freiheitliche gehen unseren konsequenten Weg als einzige stabile Kraft voller Motivation weiter, nach den kommenden Nationalratswahlen im Schulterschluss mit der Bevölkerung von der Spitze der Republik aus die großen Kapitel zur Rettung des leistbaren Lebens und des hart erarbeiteten Wohlstands, unserer immerwährenden Neutralität und der Identität unserer einzigartigen Heimat in Angriff zu nehmen. Eine von einem freiheitlichen Bundeskanzler geführte Bundesregierung wird auch die ,neue Völkerwanderung´ über unsere Grenzen genauso effektiv bekämpfen, wie den zunehmenden Verlust unserer Selbstbestimmung an supranationale Insititutionen wie die EU oder die WHO und die Souveränität Österreichs wieder zurückholen! Eine ,Festung Österreich´ gegen die illegale Masseneinwanderung und die Stärkung des Souveränitätsrechts in unserer Verfassung durch eine Volksabstimmung, dafür wollen wir gemeinsam mit den Bürgern arbeiten“, so Kickl, der auch die Wichtigkeit einer umfassenden Aufarbeitung der Corona-Politik der letzten Jahre unterstrich: „Alle Fäden dieser falschen Politik sind auf Bundesebene zusammengelaufen. Daher wollen wir Freiheitliche auch dort sicherstellen, dass es zu einer wirklichen Aufarbeitung kommt, die Opfer endlich Gerechtigkeit erfahren und die Verantwortlichen die notwendigen Konsequenzen tragen müssen!“



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

presse @ fpoe.at