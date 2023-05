FPÖ – Belakowitsch: Ständige Erhöhungen der Saisonkontingente lösen den Arbeitskräftemangel nicht!

Inhalts- und konzeptlose Politik der ÖVP hat in den letzte Jahrzehnten einen massiven Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel verschuldet

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung erhöht das Saisonkontingent mittlerweile öfter, als sie Lösungen für dieses Problem präsentiert. Das zeugt von der mangelnden Kompetenz und dem fehlendem Willen der ÖVP zur ernsthaften Bekämpfung des Fachkräftemangels. Denn ständige Erhöhungen der Saisonkontingente lösen diesen definitiv nicht!“, kritisierte die FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch die heute von ÖVP-Arbeitsminister Kocher und ÖVP-Tourismus-Staatssekretärin Kraus-Winkler präsentierte Erhöhung des Saisoniers-Kontingents um weitere 1.000 Personen im Jahr 2024 für die Bereiche Tourismus und die Landwirtschaft.



„Ja, Österreich hat einen massiven Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Schuld daran ist die inhalts- und konzeptlose Politik der ÖVP in den letzten Jahrzehnten. Es ist die ÖVP, die seit Jahrzehnten für Landwirtschaft und Tourismus verantwortlich sind. Diese Bereiche sind neben dem Pflegebereich massiv vom Fachkräftemangel betroffen und würden sich eine Regierung verdienen, die ihnen endlich nachhaltige und langfristige Perspektiven bietet. Denn solche Erhöhungen helfen nur kurzfristig. Langfristig bleibt der Mangel an Fachkräften. Immer öfter erhöht die Bundesregierung die Kontingente. Das zeigt, dass ÖVP und Grüne planlos sind. Denn der Fachkräftemangel muss endlich angegangen werden, und zwar mit einem ganzheitlichen Konzept und nicht mit kurzfristigen Ad-hoc-Lösungen, denn nächstes Jahr um die gleiche Zeit schreien die Betriebe dann wieder! Das habe ich bereits im Dezember gesagt und mit der heutigen Pressekonferenz hat die ÖVP das wieder bestätigt“, so Belakowitsch abschließend.

