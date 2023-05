SPÖ-Termine von 29. Mai bis 4. Juni 2023

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 30. Mai 2023:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zum Expert*innengespräch „Ukraine-Krieg: Wie wirken die EU-Sanktionen gegen Russland?“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5xudmdee (Karl-Renner-Institut: Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“ findet ein Gespräch zum Thema „Bosnien und die Westbalkanregion – Blues oder Aufbruch?“ mit Helfried Carl (Mitbegründer des Innovation in Politics Institute in Wien) und Johann Sattler (österreichischer Diplomat, Botschafter der EU in Bosnien und Herzegowina) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/nhd977sk (Bruno Kreisky Forum für Internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 31. Mai 2023:

8.30 Uhr Pressefrühstück mit SPÖ-EU-Abgeordnetem Andreas Schieder zum Thema "Wie können wir die Europawahl 2024 vor Fakenews und Korruption schützen?" (Europäisches Parlament Brüssel, MEP Salon, ASP Ebene 0, Anmeldung bei jakob.flossmann @ europarl.europa.eu).

18.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr überreicht im Rahmen der C3 Awards 2023 die Preise für herausragende entwicklungspolitische vorwissenschaftliche (Diplom-)Arbeiten. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc3y72ue (C3 - Centrum für Internationale Entwicklung, Sensengasse 3, 1090 Wien).

DONNERSTAG, 1. Juni 2023:

10.00 Uhr Das Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) und der Politischen Akademie der ÖVP zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema „Parliamentary Elections in Montenegro“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3edavban.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Rethinking Israel/Palestine“, kuratiert von Bashir Bashir, findet eine YouTube-Premiere „Aus Kreisky Wohnzimmer“ mit Alexandra Föderl-Schmid (stv. Chefredakteurin Süddeutsche Zeitung) und Noa Landau (stv. Chefredakteur HAARETZ)zum Thema „75 Years of Israel/75 Years of Nakba“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5d4ehkrw (Bruno Kreisky Forum für Internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 2. Juni 2023:

20.15 Uhr Im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen spricht SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr zum Thema „Welthunger“ in einer Podiumsdiskussion zum Thema „Die Speisung der 8 Milliarden“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/ypzk2dk8 (Altkatholische Kirchengemeinde „Christuskapelle“ in Wien-Ost, Sedlitzkygasse 37, 1110 Wien).

SAMSTAG, 3. Juni 2023:

10.00 Uhr Außerordentlicher SPÖ-Bundesparteitag in Linz - auf dem Programm stehen die Wahl des SPÖ-Bundesparteivorsitzes und der Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl. Die Veranstaltung wird via Livestream auf www.spoe.at übertragen. Wir bitten um Akkreditierung unter SPOePressedienst @ spoe.at bis Donnerstag, 1. Juni 2023. Bitte geben Sie uns auch unbedingt Ihren technischen Bedarf (Übertragungswagen, Kameras, Strom etc.) bekannt (Einlass ab 8.30 Uhr, Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz).

SONNTAG, 4. Juni 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Migration – Diaspora – Flucht“ findet in Kooperation mit „New Israel Fund“ und „Or Chadasch – Jüdische Liberale Gemeinde Wien“ eine Diskussion unter der Leitung von Eric Frey (Präsident, Or Chadasch) mit Nadine Sayegh-Mustafa (Buchautorin „Orangen aus Jaffa“), Osama Redwan (Orthopäde) und Rania Bitar (Juristin) zum Thema „Flucht und Exil – Palästinensische Stimmen in Österreich“ statt. Aus Sicherheitsgründen ist für die Teilnahme eine Anmeldung bei Ticket Tailor (https://buytickets.at/orchadaschwien/920516) sowie das Vorweisen eines Lichtbildausweises notwendig, der beim Einlass kontrolliert wird. Wir bitten darum, dass Männer in der Synagoge eine Kopfbedeckung tragen). Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/4ar62ve4 (Veranstaltungsort: Or Chadasch – Jüdische Liberale Gemeinde Wien, Robertgasse 2, 1020 Wien).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/