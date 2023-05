SPÖ-Muchitsch: „Skandal: Regierung bricht 90 Prozent der Versprechen ihres Armutspakets schon in weniger als zehn Tagen“

Arbeitslosengeld-, Notstandshilfe- und Ausgleichszulagenbezieher*innen sowie Alleinerziehende mit unter 2.000 Euro brutto sind nicht von Paket umfasst

Wien (OTS/SK) - 90 Prozent der Regierungsversprechen zu ihrem eigenen Kinderarmutspaket hat die Regierung binnen von nur zehn Tagen gebrochen. Angekündigt waren 60 Euro pro Monat bis Ende 2024 für alle Kinder von:

1) Transferleistungsbezieher*innen

2) Arbeitslosengeldbezieher*innen

3) Notstandshilfebezieher*innen

4) Ausgleichszulagenbezieher*innen und

5) Alleinerziehende mit unter 2.000 Euro Bruttomonatsgehalt.

In dem nunmehr seit gestern vorliegendem Paket der Bundesregierung sind vier von fünf Gruppen ausgenommen. Demnach sollen lediglich die Kinder von transferleistungsbeziehenden Eltern berücksichtigt werden. Alle anderen nicht.

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch dazu: „Es ist ein Skandal. Die Regierung kündigt bei einer Pressekonferenz vollmundig ein Anti-Armutspaket an und bricht in weniger als zehn Tagen 90 Prozent all ihrer Versprechen.“ Wenn die Regierung glaube, so Muchitsch, dass Armut nur davon abhänge, welche armutsmildernden Leistungen man beziehe, dann „kann man denen einfach nicht mehr helfen.“

Das beste Anti-Armutspaket währe ohnedies eines, das Preise nachhaltig senkt. Denn, so Muchitsch abschließend, „wer glaubt, dass die Preise Ende 2024 niedriger sein werden als heute, der irrt sich bei dieser Bundesregierung gewaltig, weil sie keine einzige preissenkende Maßnahme setzen will. Die Preise werden also heuer und im nächsten Jahr munter weiter steigen.“ (Schluss) lk/lp

