Fünf Jahre Gastgeber-Call: eine Erfolgsgeschichte für Land und Tourismus-Betriebe

LH Mikl-Leitner: Land Niederösterreich fördert Investitionen von über 50 Mio. Euro in Qualität unserer Betriebe

St.Pölten (OTS) - Das Land Niederösterreich unterstützt mit den sogenannten „Gasteber-Calls“ seit 2018 jährlich Investitionen von Gastronomie, Hotellerie, Privatzimmer-Vermietern, sowie Campingbetrieben mit einer Förderung für den Qualitätsausbau der niederösterreichischen Tourismus-Betriebe. „Es sind unsere Gastronomie-, Tourismus und Beherbergungsbetriebe, die einen wichtigen Beitrag zu unserem Wohlstand leisten und auch wichtiges Rückgrat für den Tourismus in unserem Land sind“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ergänzt: „Gleichzeitig stehen diese Betriebe laufend vor neuen Herausforderungen. Daher ist es unser Ziel, ihnen mit gezielten Förder- und Unterstützungsmaßnahmen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Der blau-gelbe Gastgeber-Call mit über 1.350 bewilligten Projekten, einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 50 Millionen Euro und einer überwiegend regionalen Wertschöpfung für die heimischen Handwerks- und Gewerbebetriebe ist hier seit fünf Jahren ein bewährtes Erfolgsmodell. Damit wollen wir sowohl Traditions- und Familienbetriebe stärken, als auch neue junge Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen.“

Im Fokus des mittlerweile regelmäßig durchgeführten Impulsprogramms steht die Erneuerung des Erscheinungsbildes sowie die laufende Qualitätsverbesserung von Gastronomie und Beherbergungsunternehmen in Niederösterreich. Alleine heuer wurden durch diese gezielte Fördermaßnahme über 150 Projekte mit Investitionen von mehr als sechs Millionen Euro unterstützt. Die vom Land Niederösterreich zur Verfügung gestellten Mittel in der Höhe von einer Million Euro wurden im April zur Gänze ausgeschöpft.

Beispielgebend für die zahlreichen Anträge von heimischen Gastgebern steht das Hotel Fahrnberger der Familie Nahringbauer in Lassing bei Göstling. Das seit 1919 im Besitz der Familie geführte Hotel hat sowohl den Innenbereich als auch die Außenanlagen renoviert und attraktiver gestaltet, um so das Erscheinungsbild für die Gäste in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

