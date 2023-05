Sich mit einem der großen österreichischen Radfahrer messen

Radchallenge mit Christoph Strasser in der Oststeiermark.

Oststeiermark (OTS) - In Zusammenarbeit mit Ride4Hope Austria führt die Erlebnisregion Oststeiermark einen Hybridcup für Radfahrer durch. Dabei handelt es sich um ein Radrennen, das sowohl virtuell als auch real stattfindet – gefahren werden können dabei die schönsten Radstrecken in der Oststeiermark. Der Hybridcup Oststeiermark steht zudem ganz im Zeichen des guten Zweckes, denn der Gewinn aus den Antrittspenden wird an das Ö3 Weihnachtswunder gespendet.

Als eines der Ride4Hope-Testimonials konnte der mehrmalige Race Across America-Sieger und 24h Weltrekordhalter Christoph Strasser gewonnen werden. Um noch einen größeren Anreiz für die Radfahrer des Hybridcups zu bieten, wurde die „Sitzfleisch Challenge“ - nach dem Namen von Strassers Podcast - ins Leben gerufen, um sich mit dem Ausnahmeradfahrer virtuell oder real zu messen. Strasser fuhr anlässlich dieses Wettbewerbes kürzlich eine Tour durch die Oststeiermark, den Garten Österreichs. Insgesamt radelte er in einem Schwung die 216 Kilometer lange Strecke und benötigte dafür 7:32:09 – fast 4.000 Höhenmeter wurden dabei bewältigt und er fuhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,7 km/h.

Messen kann man sich mit Christoph auf mehreren Etappen oder in einem Schwung – mehr Informationen und Anmeldung zur Challenge unter https://www.ride4hope.at/register-hybridcup-oststeiermark/.

Alle Teilnehmer der Challenge haben die Möglichkeit, bei der Schlussverlosung ein signiertes Dress und spezielle Handschuhe vom TCRn08 von Christoph Strasser zu gewinnen. Die 2 schnellsten Teilnehmer gewinnen eine private Ausfahrt mit Christoph Strasser. Kleiner Tipp: alle Teilnehmer, welche die Runde in einem Schwung und real durchführen, erwartet bei Zielankunft eine Stärkung im Gutshof Schrenk in Passail – dafür ist eine Verifizierung der Fahrt vor Ort natürlich Pflicht.

