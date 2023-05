TAKE EIGHT: Lange Nacht der österreichischen Musikuniversitäten

MUK als Gastgeberin der unterhaltsamen Leistungsschau

Wien (OTS) - Am Freitag, 2. Juni 2023, geht zum sechsten Mal die Veranstaltung TAKE EIGHT über die Bühne. In einer einzigartigen Kooperation präsentieren die acht österreichischen Ausbildungsinstitutionen für Musik und Darstellende Kunst einige Highlights ihrer aktuellen künstlerischen Arbeit. Dieses Jahr 2023 übernimmt die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, die Gastgeberinnenrolle und zeigt auf der Bühne des MUK.theaters im Haus Johannesgasse 4a das von den insgesamt acht Unis von und mit Studierenden erarbeitete Programm.



Viele Genres – viele Zugänge: Schwerpunkt Moderne und Experiment

Das von der MUK und den gastierenden Schwesterunis vorgestellte Programm ist diesmal deutlich an der Moderne orientiert. Zu hören und zu sehen sein wird neues und experimentelles Komponieren von Studierenden ebenso wie Jazz (Zawinul, Mingus, Piazzolla), Liedgesang (Mahler, Drake, Ravel), Werke der Klassischen Moderne (Berg, Strawinsky) sowie ein interdisziplinäres Projekt mit Studierenden der Studiengänge Schauspiel, Tanz und Jazz der MUK.

Die Studierenden der gastgebenden MUK gestalten den Opener, den finalen Act und führen durch die lange Nacht. So wird der Abend um 18.00 Uhr euphorisch mit Joe Zawinuls Klassiker „Birdland“ abheben; um 22.00 Uhr gibt es mit der Wiener Produktion „Die berührungslose Zeit“ ein genreübergreifend szenisch-musikalisches Spiel zu sehen.



Teilnehmende Universitäten

Es nehmen teil: Anton Bruckner Privatuniversität, Jam Music Lab Private University for Jazz and Popular Music Vienna, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität Mozarteum Salzburg, Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik – und natürlich die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).



Termin

Freitag, 2. Juni 2023 ab 18.00 Uhr im MUK.theater (Johannesgasse 4a, 1010 Wien)

Der Eintritt ist frei!

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) versteht sich als progressive Musik- und Kunstuniversität, die durch Entwicklung und Erschließung in den Bereichen der Musik, des Tanzes, des Schauspiels und des Gesangs kulturelle Werte für die Zukunft schafft. Die MUK ist als Tochterunternehmen der Wien Holding die einzige Universität im Eigentum der Stadt Wien und vereint – mit ca. 850 Studierenden und über 270 Lehrenden – den international besten Nachwuchs und herausragende Lehrende in der Welthauptstadt der Musik in Wien. Aufgrund der Finanzierung durch die Stadt Wien (Landesuniversität) ist die MUK im Gegensatz zu den Bundesuniversitäten nach dem Privatuniversitätengesetz akkreditiert.

Pressefotos:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Marie-Christin Berger-Hat

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK)

Medienarbeit

Tel.: 01 512 77 47-223

E-Mail: m.berger-hat @ muk.ac.at

www.muk.ac.at



Bernhard Mayer-Rohonczy

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK)

Marketing & Kommunikation

Tel.: 01 512 77 47-222

E-Mail: b.mayer-rohonczy @ muk.ac.at

www.muk.ac.at



Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69-13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at