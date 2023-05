Gerald Bischof: Unkomplizierter Heizungstausch und umfassender Service (FOTO)

Himberg bei Wien (ots) - Die Auswahl des passenden Heizungssystems hat sich mittlerweile für viele Hauseigentümer zur Hauptfrage entwickelt. Als Experte in Heizungstechnik bietet Gerald Bischof unter dem Banner "Die Heizungstauscher" umfangreiche Dienstleistungen und damit entsprechende Unterstützung in diesem Bereich an: darunter Beratung, Planung und Installation. Hier erfahren Sie, welche Leistungen sein Angebot außerdem umfasst und worin es sich von dem herkömmlicher Anbieter unterscheidet.

Das vorige Jahr stellte Hauseigentümer vor erhebliche Herausforderungen. Mit den sprunghaft ansteigenden Energiepreisen stellte sich die bange Frage, ob die kontinuierliche Versorgung mit Gas und Öl überhaupt noch sichergestellt werden konnte. Obwohl das Schlimmste nicht eintrat, kommen die meisten nicht umhin, ihre Ausgaben zu reduzieren. Wer jedoch plant, sein Heizsystem umzustellen, steht vor einer komplizierten Aufgabe, da Laien oftmals das technische Verständnis dafür fehlt: Sollte man sich etwa für eine Wärmepumpe entscheiden oder ist ein Pelletkessel besser geeignet? "Das lässt sich nicht allgemein sagen", erklärt Gerald Bischof, Gründer von "Die Heizungstauscher". "Beide Systeme haben ihre Stärken und Schwächen. Es ist wichtig, das Gesamtbild zu betrachten. Hinzu kommt, dass der Hausbesitzer sich mit dem neuen System wohlfühlen sollte. Wer die grundlegenden Techniken versteht, wird die richtige Wahl treffen. Ein gewisses Bauchgefühl spielt jedoch immer eine Rolle. Es sollte offensichtlich sein, dass wir uns schrittweise von Öl und Gas lösen müssen. Ein Austausch des Heizsystems ist daher auf lange Sicht unvermeidlich."

Gerald Bischof ist ausgebildeter Installateur und ehemaliger Vertriebsleiter eines renommierten Heizungstechnikherstellers. Heute nutzt er seine Fachkenntnisse in seiner eigenen Firma "Die Heizungstauscher". Hier bietet er seinen Kunden ein umfassendes Servicepaket, das von detaillierter Beratung und sorgfältiger Planung bis hin zur zügigen Umsetzung reicht. Für Gerald Bischof ist es von zentraler Bedeutung, dass seine Kunden in der Lage sind, selbstbestimmt über ihr neues Heizungssystem zu entscheiden. Daher stellt er ihnen sein umfangreiches Fachwissen zur Verfügung und gewährleistet einen problemlosen Ablauf des Heizungsaustauschs.

Schnelligkeit trifft Qualität: Der kundenorientierte Ansatz von "Die Heizungstauscher"

"Neben der Qualität unserer Arbeit ist es unsere Schnelligkeit, die uns klar von anderen Anbietern abhebt", betont Gerald Bischof. "Kunden, die zu uns kommen, suchen nach Informationen und wir bestimmen gemeinsam, wie wir am besten helfen können." Darauf folgt ein umfassendes Beratungsgespräch, das bis zu zwei Stunden in Anspruch nehmen kann. Angesichts der finanziellen Bedeutung einer neuen Heizungsanlage ist es für "Die Heizungstauscher" schließlich selbstverständlich, sich ausreichend Zeit für eine sorgfältige Analyse zu nehmen. In der Folge erhält der Kunde innerhalb von zwei bis drei Tagen ein entsprechendes Angebot.

"Bei Zustimmung bestellen wir das benötigte Material und vereinbaren einen Montagetermin, sobald es eintrifft", verrät Gerald Bischof. Jeder Umbauschritt wird sorgfältig geplant, um mögliche Verzögerungen zu vermeiden. Innerhalb von drei bis vier Tagen ist die neue Wärmepumpe oder der Pelletkessel bereits installiert. Im Vergleich dazu kann es bei anderen Unternehmen unsicher sein, ob ein Angebot überhaupt erstellt wird - falls ja, kann es bis zur Installation eine erhebliche Wartezeit geben. Darüber hinaus müssen Kunden eventuell eine Woche lang mit einer Baustelle in ihrem Zuhause rechnen.

Einzigartige Serviceleistungen: So setzen "Die Heizungstauscher" neue Maßstäbe

Bei "Die Heizungstauscher" profitieren die Kunden nicht nur von fachmännischem Handwerk, sondern auch von erstklassigen Zusatzleistungen. Mit der Garantie für nahtlose Prozesse erhalten sie dabei zudem alles aus einer Hand. "Wenn zum Beispiel jemand fragt, wie mit dem alten Öltank zu verfahren ist, kümmern wir uns je nach Kundenwunsch auch um die Entsorgung - ein Service, den man normalerweise nicht erwarten kann", verrät Gerald Bischof.

Darüber hinaus übernehmen sie die erste Befüllung der Pelletkessel, um Kunden, die zuvor eine Ölheizung hatten, Zeit für die Suche nach dem besten Brennstofflieferanten zu geben. "Zusätzlich bieten wir eine Null-Prozent-Finanzierung, also ein zinsfreies Darlehen über die gesamte Laufzeit. Das sind Dienstleistungen, die sicherlich nicht vom üblichen Handwerker um die Ecke zu erwarten sind", erklärt Gerald Bischof. Daran möchten "Die Heizungstauscher" auch künftig anknüpfen und sich nachhaltig am österreichischen Markt etablieren. So ist es ihr Ziel, in den kommenden Jahren noch mehr Menschen mit ihrer einzigartigen Kombination aus klassischem Handwerk und umfassendem Service zu erreichen.

Sie interessieren sich für eine Erneuerung Ihrer Heizungsanlage und möchten sich von einem erfahrenen Experten begleiten lassen? Melden Sie sich jetzt bei Gerald Bischof und vereinbaren Sie einen Termin!

Rückfragen & Kontakt:

Die Heizungstauscher

Gerald Bischof

E-Mail: post @ heizungstauscher.at

Webseite: https://www.heizungstauscher.at/