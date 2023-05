Moosbrugger gratuliert Katzian zur neuen europäischen Funktion

Sozialpartnerschaft als Präsident der Europäischen Gewerkschaft stärken

Wien (OTS) - "Im Namen der Landwirtschaftskammern gratuliere ich ÖGB-Chef Wolfgang Katzian sehr herzlich zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbundes", betont LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger. "Auch wenn wir in Sachfragen oft unterschiedlicher Meinung sind, verbindet uns doch stets das Bestreben, die zentralen Herausforderungen unserer Zeit im Rahmen der Sozialpartnerschaft gemeinsam anzupacken, Lösungen zu finden und Österreich und seine Menschen in eine gute Zukunft zu führen", hebt Moosbrugger hervor.

"Katzian ist ein fairer Verhandlungspartner mit viel Erfahrung und Bodenhaftung, der die Dinge einfach und klar beim Namen nennt und sich auch vor kontroversiellen Diskussionen nicht scheut. Bei ihm kennt man sich aus, das schätze ich sehr. Obwohl sich unsere Analysen und Konzepte naturgemäß oft deutlich unterscheiden, verbindet uns das Sozialpartner-Motto 'gemeinsam die Zukunft gestalten'. Seine menschliche, offene Art über Parteigrenzen hinaus wird ihm sicher auch in seiner neuen Funktion auf europäischer Ebene entscheidend zu Gute kommen", unterstreicht der LKÖ-Präsident.

"Wir haben in Europa und der Welt enorme Herausforderungen zu stemmen – von Ukraine-Russland-Krieg, Energieabhängigkeit, Versorgungs- und Verteilungsproblemen, Teuerung bis zur Klimaverschlechterung. Gerade die Landwirtschaftspolitik ist so stark wie kein anderer Sektor europäisch bestimmt. Daher hoffen wir sehr, dass Katzian in seiner Verantwortung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa auch die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern sowie die autonome europäische Lebensmittelversorgung mitbedenkt. Wir wünschen ihm jedenfalls für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute und viel Erfolg", so Moosbrugger.

