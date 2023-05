Wirtschaftsbund begrüßt Aufstockung der Saisonkontingente

Egger: Zusätzliche Saisonniers entlasten den Tourismus

Wien (OTS) - In Österreich werden Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland über Saisonkontingente beschäftigt. Österreichweit gibt es 3.389 Saisonarbeitsplätze für den Tourismus. Da die Branche besonders vom Arbeitskräftemangel betroffen ist, wird das Kontingent um weitere 898 Plätze erhöht. „Die Tourismusbranche ist ein bedeutender Motor für die Wirtschaft unseres Landes. Mit der Erhöhung der Saisonkontingente unterstützt die Regierung die Betriebe dabei, leichteren Zugang zu dringend benötigten Personal zu finden, um die Saisonspitzen im Tourismus abdecken zu können“, so WB-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger.



Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich ungebrochen



Mit einem Plus von 34,5 Prozent bei den ausländischen Gästen und einem Plus von 22,0 Prozent bei den inländischen Gästen war die Wintersaison 2022/2023 die drittstärkste seit Aufzeichnung. „Das Ergebnis zeigt, dass Österreich im internationalen Vergleich durch sein vielfältiges Wintersportangebot und seine qualitativen Betriebe entscheidende Vorteile beim Standortwettbewerb hat. Ich gratuliere allen Vertretern der Branche herzlich zu diesem Ergebnis. Umso wichtiger ist ein leichter Zugang zu Arbeitskräften“, so Egger abschließend.



