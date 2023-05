Erster WIGEV-Award an Mitarbeiter*innen verliehen

Wiener Gesundheitsverbund ehrt Mitarbeiter*innen, die mutig neue Wege beschreiten

Wien (OTS) - Am Abend des 25.05.2023 verlieh der Wiener Gesundheitsverbund im Festsaal des Wiener Rathauses erstmals einen Mitarbeiter*innen-Award. Die 3 ersten Plätze gingen an Teams der Klinik Ottakring, Klinik Hietzing und des Universitätsklinikums AKH Wien. Den Sonderpreis der Personalvertretung erhielt ein Projekt der Klinik Floridsdorf.

„Tagtäglich beschreiten unser Kolleg*innen mutig neue Wege für unser aller Gesundheitsversorgung. Wege, die viel zu selten den Raum und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen“, so Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb in ihrer Award-Rede. „Diesen Raum möchte ich heute bei der 1. Verleihung des WIGEV-Awards all unseren 30.000 Mitarbeiter*innen geben. Ganz gleich, ob sie nun ein Projekt eingereicht haben oder nicht.“

83 Einreichungen in 3 Award-Kategorien: Teamplayer*innen vor!

Über 83 Einreichungen aus allen Einrichtungen des Wiener Gesundheitsverbundes gingen ins Rennen. Einreichungen waren nur von Projekt-Teams, nicht von Einzelpersonen möglich. Warum? Optimale Gesundheitsversorgung gelingt nur dann, wenn alle Kolleg*innen an einem Strang ziehen.

Eine 19-köpfige Jury aus den verschiedensten Expert*innen des Unternehmens hatte die schwierige Aufgabe, die Projekte anhand eines standardisierten Punktebogens zu bewerten. Prämiert wurden jeweils 3 Projekte in 3 Kategorien. Diese beruhen auf den Grundwerten des Wiener Gesundheitsverbundes, die im Rahmen der Umbenennung von den Mitarbeiter*innen selbst erarbeitet wurden. Zusätzlich verlieh die Personalvertretung einen Sonderpreis für ein Projekt, das unter besonders schweren Bedingungen entstanden ist.

Erste Plätze gehen an Teams aus den Kliniken Ottakring und Hietzing sowie dem AKH Wien

Das Opferschutz-Team der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Ottakring gewann den 1. Preis in der Kategorie „Wenn’s richtig ernst wird, dann mit uns“. Durch intensive Schulungs- und Aufklärungsarbeit konnte das engagierte Team die Identifizierung von Gewalt-Betroffenen in der ZNA verfünffachen.

In der Kategorie „Richtiges mutig tun“ erhielt ein Intensiv-Team der Klinik Hietzing den 1. Preis. Sie engagierten sich für einen blühenden Balkon-Garten. Dieser ist nicht nur förderlich für das Mikroklima: Er sorgt auch dafür, dass Intensiv-Patient*innen schneller mobilisiert werden können und dient den Mitarbeiter*innen als Erholungsraum.

„Menschlich verlässlich begleiten“ heißt eine weitere Kategorie. Hier belegte das Universitätsklinikum AKH Wien den 1. Platz mit einem Projekt zur Delir-Prävention. Ein Delir ist ein Zustand der Orientierungslosigkeit und betrifft viele Patient*innen nach einem operativen Eingriff. Durch das Projekt konnte das Auftreten eines Delirs um 98% gesenkt werden. Den Sonderpreis der Jury erhielt das Hygiene-Team der Klinik Floridsdorf für ein innovatives Video zur Händehygiene.

Leistungsprämie über €300,00 für jedes Team-Mitglied

Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb zeigte sich beeindruckt von der Vielzahl und Qualität der Einreichungen: „83 sind ganz schön viele. Doch ich weiß: Das sind bei Weitem nicht alle großartigen Projekte, die es im Wiener Gesundheitsverbund gibt.“ Die Gewinner*innen bekommen neben Urkunde und Trophäe eine Leistungsprämie von €300,00 pro Team-Mitglied.

