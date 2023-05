„Tribute To Benny Goodman“ im Bezirksmuseum Döbling

Wien (OTS) - Das Team des Kunst- und Kulturvereins „Take 5“ hat für Mittwoch, 31. Mai, eine Musik-Veranstaltung im Festsaal im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) auf die Beine gestellt. Im Mittelpunkt des Abends steht der legendäre Klarinettist und Orchester-Leiter Benny Goodman (1909–1986). Die flotte Jazz-Musik des „King Of Swing“ genannten Künstlers ist unvergessen. Diesmal werden die Zuhörer*innen aber an das gemeinhin weniger bekannte „Klassische Vermächtnis“ Goodmans erinnert. Unter dem Titel „Tribute To Benny Goodman“ konzertieren ab 19.30 Uhr Joseph Lamell (Klarinette), Yuliya Lebedenko (Violine) und Nathalie Matthys (Piano). Meisterlich dargeboten werden Stücke von Bela Bartok, Aaron Copland sowie weiterer namhafter Tondichter. Der Verein bittet das Publikum um „Großzügige Spenden für die Künstler*innen“. Kontakt per E-Mail: event@vereintake5.wien.

Wer Auskünfte über die umfangreiche Bezirksgeschichte-Sammlung (Besichtigungszeit, Ausstellungsstücke, temporäre Dokus, u.a.) benötigt, kann die freiwillig tätige Museumsleiterin, Brigitte Kolin, unter der Telefonnummer 01/368 65 46 kontaktieren (Montag und Mittwoch: Vormittag). E-Mails an die Bezirkshistorikerin: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kunst- und Kulturverein „Take5“: www.vereintake5.wien/230531.html

Benny Goodman („Official Website“): https://bennygoodman.com/

