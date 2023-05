Hundetag Baden feiert 10 jähriges Jubiläum!

Wien (OTS) - Am 4. Juni feiert der Hundetag Baden – Österreichs größtes Open Air für Hundefreunde - sein zehnjähriges Jubiläum und bietet jede Menge Spaß, Shopping und Attraktionen. Zur Feier des Anlasses gibt es mit über 80 Verkaufsständen soviel Info- und Shoppingangebot wie noch nie zuvor. Dazu gibt es jede Menge an Shows zum Zusehen und Aktivitäten zum Mitmachen.

Die Top Attraktion ist das DogDiving, bei dem die Hunden in ein mit 50.000 Litern Wasser gefülltes 10m langes Pool um die Wette springen und schöne Preise gewinnen können.

Bei den weiteren Mitmachaktionen wie dem Flyball-Schnuppern, dem Canicross, dem Hundeturnen, beim Breitensport und dem Heuballenrennen können Geschwindigkeit und Geschicklichkeit von Vier und Zweibeinern auf die Probe gestellt und viele neue Sportarten ausprobiert werden.

Ein besonderes Highlight ist die Österreich Premiere vom Hunde-Bällebad zum Toben für große und kleine Vierbeiner. Auch für zweibeinige Kinder gibt’s diesmal neue Angebote, wie das Kinderschminken und die Hüpfburg.

Die Eintrittskarten kosten 4,- bis 7,- Euro und sind an den Tageskassen erhältlich. Weitere Infos auf www.hundetag.at

Hundetag Baden

Datum: 04.06.2023, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Trabrennbahn Baden

Mühlgasse 69, 2500 Baden, Österreich

Url: http://www.hundetag.at

