ÖHV: Saisonniers-Aufstockung ist entscheidend für Erhalt der Angebotsqualität

Mehr Unterstützung durch Saisonniers erleichtert den Teams das Arbeiten, erklärt ÖHV-Präsident Veit. Auf mittlere Sicht brauche es ein Umdenken.

Wien (OTS) - Die Aufstockung des Saisonniers-Kontingents im Tourismus um 898 Plätze sei entscheidend für den Erhalt der Angebotsqualität im österreichische Qualitätstourismus: „Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen Branche haben sich im vergangene Jahr in einem gemeinsamen Kraftakt aus einem Allzeit-Tief emporgearbeitet. Die Kontingentserhöhung hilft uns und unseren Teams auf dem Weg zurück ganz nach oben“, begrüßt Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, die klare Entscheidung als Rückenstärkung für die Beschäftigten: „Es ist um so vieles einfacher, in vollbesetzten Teams zu arbeiten, als wenn irgendwo Not am Mann ist.“

Weg vom Stückwerk, hin zu einer neuen arbeitsmarktpolitischen Vision

So wichtig diese Akutmaßnahme für den Tourismus ist, eine arbeitsmarktpolitische Kehrtwende sieht Veit als unverzichtbar: „Wir müssen uns da von Grund auf neu aufstellen. Es fehlen ja überall Mitarbeiter:innen. Und das wird nicht besser – im Gegenteil“, will Veit weg vom derzeitigen Verordnungs-Stückwerk hin zu einer neuen arbeitsmarktpolitischen Vision: „Aktuell reicht der Planungshorizont bis zum nächsten Saisonbeginn. Das können wir besser“, wünscht sich Veit mehr Weitblick für den Tourismus, für Kindergärten und Schulen über die Apotheken bis hin zu den technischen Berufen.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Martin Stanits

Leiter Public Affairs | Unternehmenssprecher

T: +43 664 516 08 31

martin.stanits @ oehv.at

www.oehv.at