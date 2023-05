Angebote rund um die Pilgerwege im Mostviertel werden ausgebaut

LH Mikl-Leitner: Wichtiger Impuls für Tourismus

St. Pölten (OTS) - Seit einigen Jahren schon erfreut sich das Pilgern als bewusste Entschleunigung vom Alltag großer Beliebtheit. Die Pilgerwege im Mostviertel bieten dafür nicht nur die nötigen Kraftorte, sondern auch eine landschaftliche Vielfalt. Besonders der „Oberösterreichische Mariazellerweg“ und der Sonntagbergweg werden immer mehr genutzt. Daher forciert die Region die ständige Weiterentwicklung und Professionalisierung der Leistungen und Angebote in diesem Segment. „Durch die Steigerung der Besucherzahlen profitieren nicht nur die Partnerbetriebe, sondern auch zahlreiche andere Unternehmen in Wirtschaft und Tourismus“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Region Mostviertel beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Pilgern und legt einen starken Fokus auf die Weiterentwicklung des touristischen Angebots entlang des Wegenetzes der bekannten Via Sacra. Nun werden bis zum Sommer 2024 zwei weitere Pilgerwege für Besucherinnen und Besucher attraktiver gestaltet: Der Oberösterreichische Mariazellerweg, welcher in sieben bis acht Tagesetappen von Linz nach Mariazell führt, sowie der Sonntagbergweg, der in drei Tagesetappen von Maria Taferl nach Sonntagberg verläuft. „Beide Wege werden nun in ihrer Gesamtstrecke evaluiert, um die nötigen weiteren Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung einleiten zu können. Durch die optimierte Aufbereitung der Wege können diese in weiterer Folge entsprechend vermarktet werden“, sind sich Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer, Obfrau LEADER-Region Moststraße, und Bürgermeister Werner Krammer, Obmann LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich, einig.

Die Mostviertel Tourismus GmbH trägt dem Aufschwung und großen Zuspruch mit unterschiedlichen Pilger-Packages Rechnung – und das mit Erfolg: Pilgerwanderungen machten im Jahr 2022 über 40 Prozent der Individualbuchungen aus. Mit den beiden neu aufbereiteten Pilgerwegen wird das Angebot im Mostviertel noch zusätzlich aufgewertet. „Bereits jetzt sind die Packages von Mostviertel Tourismus eine wertvolle Hilfe für entspannte Wanderungen, da die Expertinnen und Experten die Pilgergäste bei der Planung und Organisation umfassend unterstützen können. So gibt es etwa spezielle Angebote zu frei wählbaren Terminen, aber auch geführte Pilgerwanderungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten“, so Andreas Purt, Geschäftsführer Mostviertel Tourismus GmbH.

„Konkret sollen nach der Evaluierung folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Ein optimiertes Beschilderungssystem sowie ein Konzept für Betriebskooperationen und diverse Marketingmaßnahmen“, erklären Dieter Holzer, Obmann LEADER-Region Südliches Waldviertel Nibelungengau und Anton Gonaus, Obmann LEADER-Region Mostviertel-Mitte. Die LEADER-Regionen Moststraße, Eisenstraße Niederösterreich, Südliches Waldviertel-Nibelungengau und Mostviertel-Mitte haben gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union gefördert. Das Land Niederösterreich hat kürzlich die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beschlossen.

Weiter Informationen: Mag. (FH) Markus Steinmaßl, ecoplus, Telefon +43 2742 9000-19619, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at.

