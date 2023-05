SPÖ-Regner/Schieder gratulieren neuem EGB-Präsidenten Katzian

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian zum neuen Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbundes gewählt

Wien (OTS/SK) - Gestern wurde auf dem 15. Kongress der Europäischen Gewerkschaften in Berlin der ÖGB-Chef Wolfgang Katzian zum neuen Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) gewählt. Der EGB zählt 93 Gewerkschaften in 41 europäischen Ländern, mit insgesamt 45 Millionen Mitgliedern. Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder gratulieren ihm zur Wahl: „Während Österreich im EU-weiten Vergleich immer noch in vielerlei Hinsicht Vorbild in Bezug auf den Schutz von Arbeitnehmer*innenrechten ist, kommen für uns alle auf dem europäischen Arbeitsmarkt immer größere Herausforderungen auf uns zu - vom Fachkräftemangel bis hin zu einer immer stärkeren Digitalisierung der Arbeitswelt. Umso wichtiger ist es, in ganz Europa am gleichen Strang zu ziehen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Katzian hat als ÖGB-Chef und Vorstandsmitglied des EGB in den letzten Jahren diesen gemeinsamen europäischen Ansatz bereits erfolgreich vorangetrieben. Wir gratulieren Katzian ganz herzlich und freuen uns, dass er künftig an unserer Seite für ein starkes Europa mit starken Arbeitnehmer*innenrechten kämpfen wird.“ (Schluss) bj

