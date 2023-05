Felssicherungsarbeiten an der B 25 im Bereich der Töpperbrücke in Lunz am See

Wichtige Maßnahme für die Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten ist es erforderlich, an der Landesstraße B 25 im Bereich der Töpperbrücke in Lunz am See von Kilometer 50,6 bis Kilometer 50,7 die bestehende Felswand von Strauch- und Baumwuchs zu befreien und mit einem Steinschlaggitter zu versehen. Die Höhe im betroffenen Abschnitt reicht bis etwa zehn Meter. Von dafür ausgebildeten Mitarbeitern der Straßenmeisterei Gaming erfolgen, gesichert am Seil, die Räumarbeiten und das Anbringen der Netze, die mittels einer Teleskop-Arbeitsbühne, ebenfalls durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei, eingehängt werden. Während der Arbeiten erfolgt eine händische Verkehrsregelung. Die Landesstraße B 25 ist in diesem Bereich mit einem Verkehrsaufkommen von rund 3.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Die Arbeiten haben Mitte April begonnen und können Ende Mai abgeschlossen werden. Vergleichbare Felssicherungen erfolgen durch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei heuer auch noch im Gemeindegebiet von Gaming an der B 71 am Zellerrain und an der L 6171 Urmannsaustraße.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

