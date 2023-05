Wahl 2023: Rohregger neuer Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien

Dr. Michael Rohregger ist neuer Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien. Er folgt Dr. Michael Enzinger nach. Neuer Vizepräsident ist Mag. Nikolaus Nonhoff.

Wien (OTS) - In der Plenarversammlung der Rechtsanwaltskammer Wien standen am Donnerstag umfassende Wahlen im Rahmen der Selbstverwaltung auf dem Programm. Eine Vielzahl an Kammerfunktionen musste neu besetzt oder bestätigt werden. Darunter das Amt des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien, das Amt des Präsidenten des Disziplinarrates sowie das Amt eines neuen Vizepräsidenten.



Die Plenarversammlung fand erstmals seit 2019 wieder in Präsenz statt, die Möglichkeit der Briefwahl wurde parallel beibehalten. Michael Rohregger wurde dabei zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt Michael Enzinger nach, der sich seit 2015 mit viel Engagement der Arbeit für den Stand widmete, heuer aber nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Unter seiner Leitung wurden wichtige Digitalisierungsschritte gesetzt und die Corona-Pandemie gemeistert.

Rohregger: "Zukunftsherausforderungen meistern und den Berufsstand fit halten"

Rohregger zeigt sich in einem ersten Statement nach der Wahl zuversichtlich für kommende Aufgaben: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Kolleg:innen, das mir bei dieser Wahl entgegengebracht wurde, und werde mich in den kommenden vier Jahren intensiv für die Anliegen der Wiener Rechtsanwält:innen und Rechtsanwaltsanwärter:innen einsetzen. Es liegen viele Herausforderungen vor uns, um unseren Berufsstand auch in der Zukunft fit und konkurrenzfähig zu halten. Insbesondere müssen Einfluss und Chancen neuer technologischer Entwicklungen - Stichwort KI und ChatGPT - durch unseren Berufsstand richtig genutzt werden."



Sein besonderer Dank gilt Michael Enzinger, der - als nach Walter Schuppich längstdienender Präsident - während der letzten acht Jahre die Rechtsanwaltskammer Wien erfolgreich geführt und wichtige Schritte ins digitale Zeitalter gesetzt hat.



Rohregger (55) ist seit 2001 selbstständiger Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht und Verfassungsrecht. Rohregger war Mitglied im Disziplinarrat (2009-2011) sowie im Ausschuss (2011-2023, seit 2015 als Vizepräsident). Er ist Honorarprofessor am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien und Prüfungskommissär für die Rechtsanwalts-, Richteramts- und Prokuratursprüfung.

Nonhoff: "Sehe der neuen Aufgabe mit viel Zuversicht entgegen"

Weitere wichtige Punkte der diesjährigen Wahl: Ausschuss-Mitglied Nikolaus Nonhoff rückt als neuer Vizepräsident ins Präsidium nach. "Ich sehe der neuen Aufgabe mit viel Zuversicht entgegen und freue mich. Der Berufsstand ist auch nach der Corona-Pandemie mit vielen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere durch technische Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Es wird notwendig sein, dass wir dies beobachten und aktiv an einem Regelwerk mitwirken", sagt auch Nonhoff und bedankt sich für die Wahl.



Der 48-Jährige ist selbstständiger Rechtsanwalt und seit 2015 im Ausschuss, davor von 2010 bis 2015 im Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer Wien. Nonhoff hat als Ausschussmitglied zuletzt die Abteilungen Berufsüberwachung, elektronisches Treuhandbuch und Approbationen unterstützt. Darüber hinaus ist er Mitglied in den Arbeitskreisen IT und Digitalisierung bzw. Berufsaus- und Fortbildung im ÖRAK. International unterstützt er die Anwaltschaft im Rahmen der CCBE.



Die weiteren Präsidiumsmitglieder Dr. Eric Heinke, Mag. Bettina Knötzl, und Mag. Georg Brandstetter standen 2023 nicht zur Wahl und komplettieren das leitende Gremium.

Gartner: Umsetzung weiterer Digitalisierungsschritte steht bevor

Herbert Gartner wurde als Präsident des Disziplinarrates in seinem Amt bestätigt. Er übt diese Funktion seit bereits acht Jahren aus und hält für das entgegengebrachte Vertrauen fest, dass er den innovativen Kurs, die Digitalisierung im Disziplinarrat fortführen wird.



