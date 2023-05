Hauptbücherei erhält zum 20 Jahr-Jubiläum brush-over von Graffiti-Künstlerinnen

Wien (OTS) - Die Hauptbücherei am Gürtel erhält zu ihrem 20. Geburtstag ein brush-over. Das Künstlerinnen-Duo Käthe Löffelmann und Linda Steiner hat den Betonsäulen der Bücherei einen neuen Look verliehen. Inspiriert durch die Terrakotta-Farbtöne der Büchereifassade und dem Himmel darüber, erstrahlen die Säulen rund um den Durchgang zwischen Kandlgasse im 7. Bezirk und Sorbaitgasse im 15. Bezirk seit dieser Woche tonfarben und blau. Die Motive spiegeln außen wider, was sich im Inneren der Büchereie abspielt: es dreht sich alles um Bücher, Lesen und die Bücherei als offener Raum für alle. Das Projekt wurde umgesetzt von Calle Libre mit finanzieller Unterstützung der Kulturkommissionen des 7. und 15. Bezirks.

Magdalena Schneider, Leiterin der Hauptbücherei: "Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir mit dieser Geburtstagsaktion ein Geschenk an alle gemacht haben: jetzt bringen die Säulen Farbe und Leben an diesen Ort und macht den Durchgang zu einer lebendigen und einladenden Umgebung für alle.“

Dietmar Baurecht, Bezirksvorsteher Rudolfsheim-Fünfhaus: „Für mich tragen diese Säulen, die die Hauptbücherei in diesem Bereich stützen, diese Wissensinsel nach außen. Die Gestaltung ist ein deutliches Zeichen dafür, wo Wissen in unterschiedlichen Medien von den Menschen abgeholt werden kann. Es öffnet diese Querung zwischen 15 und 7. gestalterisch.“

Isabelle Uhl, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin von Neubau: „Die künstlerische Neugestaltung des Durchgangs unter der Hauptbücherei vereint gleich mehrere Ziele von uns als Bezirk: Allgemein ist uns eine Aufwertung des Öffentlichen Raumes ein Anliegen, insbesondere hier am viel befahrenen Gürtel und an der Verbindung in unseren Nachbarbezirk. Es freut mich, dass hier zwei Künstlerinnen am Werk waren – Architektur und Stadtgestaltung sind sonst immer noch stärker männlich geprägt. Der Hauptbücherei am Gürtel wünsche ich zum 20. Geburtstag alles Gute – auf noch viele, viele weitere Jahre.“

https://www.kaetheloeffelmann.com/

http://www.lindasteiner.at/digitalillustration/

