VTA macht es möglich: Das Nova Rock Festival wird dieses Jahr noch grüner!

Veranstalter von Großevents wie z.B. das Hahnenkammrennen in Kitzbühel oder das Festival Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich vertrauen seit vielen Jahren auf die VTA.

Rottenbach (OTS) - Die oberösterreichische VTA Gruppe reinigt täglich Wasser für mehr als 250 Millionen Menschen weltweit mit ihrer innovativen Nanotechnologie. Bei Großevents wie dem Nova Rock Festival, bei dem über 180.000 Besucher:innen erwartet werden, kommt es zu einer erhöhten Belastung der umliegenden Kläranlagen. Das VTA Liquid Engineering Verfahren bietet intelligente Lösungen an, aus schmutzigem Wasser wieder Brauchwasser zu gewinnen und trägt so positiv zu einer nachhaltigen Wasser-Kreislaufwirtschaft bei. Die Abwasserreinigung erfordert keinen zusätzlichen Energieaufwand, es wird weniger CO2 in die Atmosphäre freigesetzt und auch die Entfernung von kleinsten Mikroplastik Partikeln, sowie Medikamentenrückstände aus dem Wasser wird mit der modernsten VTA Nanotechnologie ermöglicht.

Dr. hc. Ulrich Kubinger, Umweltpionier und Gründer der VTA Gruppe, hat eine klare Vision: “ Wasser für die Welt ”.

Ewald Tatar, Gründer und Veranstalter des Festivals, ist von den intelligenten Lösungen begeistert: “VTA macht es möglich, dass das Nova Rock Festival einen gigantischen grünen Schritt nach vorne geht. Die Abwasser-Thematik war immer sehr komplex und hat nun durch diese revolutionäre Errungenschaft von Dr. h.c. Ulrich Kubinger eine regelrechte Kehrtwende erfahren dürfen. " Ich bin wirklich beeindruckt. Bei Nova Rock wird Nachhaltigkeit schon immer sehr ernst genommen. Deshalb bin ich besonders erfreut, dass wir mit der Firma "VTA - We Clean Water" aus Oberösterreich einen Partner gefunden haben, der das Abwasser des gesamten Festivals mit modernster Nanotechnologie reinigt. Es wird sichergestellt, dass das Wasser, bevor es die Kläranlage erreicht, aufbereitet wird und dann als Nutzwasser wiederverwendet werden kann. Diese innovative Lösung unterstreicht die Bedeutung von Nachhaltigkeit und zeigt, dass auch wir als Festivalveranstalter mit dem richtigen Partner einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. ”

Dr. Kubinger ist ein österreichischer Unternehmer und Chemiker und reinigt mit seinem Unternehmen, der VTA Gruppe, seit Jahrzehnten Abwasser auf Basis innovativer Nanotechnologie. Der Umweltpionier hält an die 100 Patente und setzt mit seinen Systemprodukten neue Maßstäbe im Bereich der Wasser- und Umwelttechnik. Dieses Jahr war Dr. Kubinger Keynote Speaker zum Thema “Wasser - das neue Öl” beim 4Gamechangers Festival in der Marx Halle in Wien und begeisterte u.a. das Publikum und besonders auch den Bundeskanzler Karl Nehammer vor Ort mit seinen Visionen und innovativen Technologien.

Das Nova Rock Festival findet dieses Jahr vom 07.-10. Juni in Nickelsdorf statt und begrüßt mit Slipknot, Marteria und The Hu wieder große Namen auf der Bühne.

