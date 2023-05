UNIQA: Gutes Wachstum, hohe Profitabilität im ersten Quartal 2023

Nach einem hervorragenden Geschäftsjahr 2022 sind wir in CEE und Österreich weiter auf gutem Kurs: Das erste Quartal 2023 bringt ein um rund 10 Prozent gesteigertes Ergebnis vor Steuern von 124 Millionen Euro und ein Prämienwachstum von 6,5 Prozent auf knapp 2 Milliarden Euro. Wesentlich für unsere erfreuliche Geschäftsentwicklung ist die ausgezeichnete Performance im versicherungstechnischen Kerngeschäft, unterstützt durch ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis aus Kapitalanlagen. Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group

Verrechnete Prämie steigt um 6,5 Prozent

Ausgezeichnete Performance im versicherungstechnischen Kerngeschäft

Ergebnis vor Steuern mit 124 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahr

Solvency II Quote bei starken 253 Prozent



Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group

Im ersten Quartal 2023 bilanziert die UNIQA Insurance Group zum ersten Mal nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9, die seit dem 1. Jänner 2023 angewendet werden. Diese führen langfristig zu einer gesteigerten Transparenz und besseren Vergleichbarkeit der Geschäftsentwicklung von Versicherungen.

Konzernkennzahlen 1 – 3/2023

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG stiegen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent auf 1.980 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung basiert vor allem auf einem starken Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung über alle Länder hinweg sowie auf steigenden Prämien in der Krankenversicherung.

Das ausgezeichnete Wachstum, aber auch die vergleichsweise geringe Schadenbelastung im Bereich der Groß- und Unwetterschäden resultieren in einem starken versicherungstechnischen Ergebnis von 133 Millionen Euro.

Das Kapitalanlageergebnis liegt primär aufgrund eines verbesserten laufenden Ertrags mit 124 Millionen Euro deutlich über den Erwartungen.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt im ersten Quartal 2023 124 Millionen Euro und führt zu einem Konzernergebnis (den Anteilseigner:innen der UNIQA Insurance Group AG zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) von 101 Millionen Euro.

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA mit 31. März 2023 bei 253 Prozent. Das ist ein Plus von weiteren 7 Prozentpunkten im Vergleich zum Stichtag 31.12.2022.



Ergebnisse in den Geschäftsbereichen

Schaden- und Unfallversicherung

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 1.211 Millionen Euro. Die Brutto Combined Ratio (Brutto Schaden-Kosten-Quote) in der Schaden- und Unfallversicherung lag aufgrund von geringen Groß- und Unwetterschäden sowie eines soliden Abwicklungsergebnisses bei sehr erfreulichen 88,7 Prozent.

Kranken- und Lebensversicherung

In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien im ersten Quartal 2023 ein Wachstum von 6,2 Prozent auf 346 Millionen Euro verzeichnet werden. In der Lebensversicherung verringerten sich die verrechneten Prämien im ersten Quartal des Jahres 2023 leicht um minus 1,8 Prozent auf 423 Millionen Euro.

Das Neugeschäft in der Kranken und Lebensversicherung ist weiterhin auf einem sehr guten Niveau und lag mit einer Neugeschäftsmarge von 4,4 Prozent und einem Neugeschäftswert von 35 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) betrug 5.642 Millionen Euro und stieg um 5,7 Prozent. Diese neue Bilanzposition stellt die in Zukunft aus den Verträgen des langfristigen Geschäfts in der Lebens- und Krankenversicherung erwarteten Gewinne dar.

Ausblick

UNIQA erwartet weiterhin solide und resiliente Ergebnisbeiträge aus dem versicherungstechnischen Kerngeschäft, sowohl in Österreich als auch in CEE. Wegen des Krieges in der Ukraine und den weiterhin anhaltenden Unsicherheiten auf den Kapitalmärkten ist ein belastbarer Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr allerdings nicht möglich. Unverändert gibt UNIQA daher keine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr.

Weitere Informationen zu IFRS 9 und 17 sind im Investor Relations Bereich auf der Webseite von UNIQA zu finden.



Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Termine

Die ordentliche Hauptversammlung findet wie angekündigt am 6. Juni 2023 in Wien statt.



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

