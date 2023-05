Das Beste aus jedem Strahl machen | Huawei stellt FusionSolar-Strategie und neue Produkte auf der SNEC 2023 vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hat auf der 16. SNEC PV Power Expo in Shanghai seine brandneue FusionSolar-Strategie und seine Smart PV+Energy Storage System (ESS)-Lösungen für alle Szenarien vorgestellt. Diese Angebote machen das Engagement von Huawei deutlich, den globalen Wandel hin zur Kohlenstoffneutralität voranzutreiben.

In seiner Grundsatzrede bekräftigte Hou Jinlong, Präsident von Huawei Digital Power, die beschleunigte Energiewende von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien, die von Kohlenstoffneutralität, Energieunabhängigkeit und Geschäftswert angetrieben wird. In Zusammenarbeit mit Partnern integriert Huawei Digital Power digitale und leistungselektronische Technologien sowie Daten- und Energieflüsse, um Kunden auf der ganzen Welt kohlenstoffarme Produkte und Lösungen für alle Szenarien anzubieten. Ziel ist der Aufbau einer innovativen Stromnetzinfrastruktur, die die PV- und ESS-Industrie voranbringt.

Enthüllung der FusionSolar-Strategie der nächsten Generation

Chen Guoguang, Präsident des Smart PV Business bei Huawei Digital Power, stellte die brandneue FusionSolar-Strategie vor. Die Strategie konzentriert sich auf die Konvergenz der 4T-Technologien (Watt/Bit/Wärme/Batterie), die Einführung hochwertiger Industriestandards mit Partnern und die Verbesserung der sechs Ökosystem-Partnersysteme. Chen stellte auch die zukunftsorientierten, auf alle Szenarien ausgerichteten Smart VPV+ESS-Lösungen von Huawei vor.

Im Bereich der Großanlagen hat Huawei in den letzten zehn Jahren den weltweiten Trend zu intelligenten String-Wechselrichtern gesetzt. In Zukunft wird das Unternehmen intelligente, netzbildende Konverter entwickeln, die das PV+ESS+Grid+Management-System integrieren, um die Photovoltaik zu einer wichtigen Energiequelle zu machen. Die Partnerschaft von Huawei mit China Resources Power in Qinghai, China, führte zur weltweit ersten Anwendung von intelligenten, netzbildenden Umrichtern und legte den Grundstein für künftige Industriestandards. Darüber hinaus unterstützte Huawei ACWA Power und die Power Construction Corporation of China beim Bau des weltweit größten PV+ESS-Mikronetzprojekts in Saudi-Arabien, das eine Stadt mit rund einer Million Einwohnern mit sauberem Strom versorgt.

In kommerziellen und industriellen Szenarien (C&I) fördert Huawei technologische Innovationen, um aktive Sicherheit als Standard zu setzen und Kunden bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu unterstützen. Im kommenden Jahrzehnt wird die Komplettlösung „Optimierer+PV+ESS+Ladegerät+Last+Managementsystem" von Huawei Campus-Einrichtungen und Fabriken in die Lage versetzen, 100 % Energieautarkie zu erreichen.

In Wohnszenarien zielt Huawei darauf ab, den Energieverbrauch von Haushalten durch Schlüsseltechnologien zu optimieren, wie z. B. netzunabhängiges Strom-Backup, intelligente Energieplanung im Haus durch den KI-Energiemanagement-Assistenten (EMMA) und die Zusammenschaltung virtueller Kraftwerke (VPP). Diese Bemühungen werden die Unabhängigkeit von der Stromversorgung und die Selbstversorgung der Haushalte ermöglichen.

Einführung neuer FusionSolar-Produkte für alle Szenarien

Zheng Yue, President of Utility Smart PV Business, Huawei Digital Power, stellte die FusionSolar Smart PV&ESS-Lösung vor, die Netzbildung, niedrige Stromgestehungskosten (LCOE), hohe Zuverlässigkeit und umfassende Digitalisierung bietet.

Die intelligente PV&ESS-Lösung von Huawei funktioniert sowohl in netzgebundenen als auch in netzunabhängigen Szenarien und bietet eine um 40 % höhere Kapazität an erneuerbarer Energie und um 30 % niedrigere Stromgestehungskosten als eine herkömmliche Lösung. Das mehrstufige 5+4-Sicherheitskonzept gewährleistet einen umfassenden Schutz von der PV bis zum ESS, von den Komponenten bis zu den Systemen, und bietet robuste Cybersicherheit. Die umfassende Digitalisierung ermöglicht eine durchgängige Erfassung aller Komponenten eines Kraftwerks.

Zhong Mingming, Präsident von C&I Smart PV Business, Huawei Digital Power, stellte die C&I Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System Solution 2.0 vor. Die Lösung, die Optimierer, Solar-Stringwechselrichter, ESS, Ladegeräte und Managementdienste kombiniert, zeichnet sich durch intelligenten Energieertrag, intelligenten Stromverbrauch, intelligente Zuverlässigkeit, intelligente Betriebsführung und aktive Sicherheit aus. Sie senkt die Stromverbrauchskosten der Kunden durch intelligente Technologien in den Bereichen Energieertrag, Stromverbrauch, Zuverlässigkeit und Betriebsführung. Die Lösung gewährleistet außerdem aktive Sicherheit auf Geräte-, Anlagen- und Personenebene.

Zhou Tao, Präsident des Residential Smart PV Business, Huawei Digital Power, stellte die Smart PV Solution 4.0 für Wohngebäude vor. Dieses 1+4+X Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management System bietet Stromautarkie, eine intelligente Steuerung und aktive Sicherheit. Sie verbessert die Dachnutzung um 10-30 %, den Energieertrag auf dem Dach um bis zu 35 % und den Eigenverbrauch um 10 %. Die Integration der Smart PV Solution für Wohngebäude mit dem Huawei All-in-One Smart Home bietet Echtzeit-Einblicke und eine ganzheitliche Kontrolle der Energiedaten und fördert die Selbstversorgung mit Strom. Ein weiterer Schwerpunkt der Lösung ist die aktive Sicherheit, die sich durch eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit und eine bessere Schutzleistung auf Komponenten- und Systemebene auszeichnet.

Bis März 2023 hat Huawei Digital Power globale Kunden bei der Erzeugung von 769,5 Mrd. kWh Ökostrom unterstützt und damit 350 Mio. Tonnen Kohlenstoffemissionen vermieden - das entspricht der Pflanzung von 480 Mio. Bäumen. Huawei hat sich der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern verschrieben, um grüne Photovoltaik als primäre Energiequelle für jeden Haushalt und jedes Unternehmen zu fördern und so die gesunde Entwicklung der Branche zu unterstützen und zu einer grüneren Zukunft beizutragen.

