Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das Geschäftsjahr 2023 bekannt, das am 31. März 2023 endete.



Konsolidierte Finanzkennzahlen



(In 10 Million INR-Kronen)

Einzelheiten Quartalsweise (Q) Gesamtjahr (FY)

Q4 Q4 YoY Growth Q3 QoQ Growth FY23 FY22 YoY Growth



FY23 FY22 FY23

Einnahmen aus dem 2.164 2.131 2 % 1.716 26 % 7.082 6.559 8 %

Betrieb

CDMO 1.285 1.322 -3 % 1.021 26 % 4.016 3.752 7 %

Complex Hospital 702 550 28 % 514 37 % 2.286 2.002 14 %

Generic

India Consumer 206 269 -23 % 214 -4 % 859 806 6 %

Healthcare

EBITDA 376 476 -21 % 170 121 % 853 1.225 -30 %

EBITDA Margin (%) 17 % 22 % 10 % 12 % 19 %

PAT 50 204 -75 % -90 N/A -186 376 -150 %

Anmerkung: Die Finanzzahlen des Vorjahres (GJ22) enthalten keine Transaktionen, die nicht unter

gemeinsamer Kontrolle stehen, und sind daher nicht

genau vergleichbar mit den Vorjahreszahlen. Auf den Seiten 3 und 4 finden Sie detaillierte

Erläuterungen und Like-to-like-Finanzdaten.

EBITDA steht für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das durch Addition von

Finanzaufwendungen



und Abschreibungen zum Gewinn vor Steuern für den Zeitraum ermittelt wird.



Wichtige Höhepunkte für Q4 FY23 und FY23

Der Umsatz aus dem operativen Geschäft wuchs im Q4 FY23 um 2% und im FY23 um 8% im Vergleich zum Vorjahr

EBITDA-Marge für Q4 FY23 und FY23 betrug 17% bzw. 12%, beeinflusst durch geringere Umsätze und höhere Betriebskosten

Erfolgreiche Prüfung mehrerer behördlicher Inspektionen und Kundenaudits in FY23

Neue Kapazitäten / Kapazitätserweiterungen sind in Ahmedabad PDS, in der Peptidanlage (Turbhe, Indien) und in Riverview (USA) live gegangen und erfreuen sich einer guten Kundennachfrage

Rechtefrage - DLOF bei der SEBI eingereicht, wird derzeit geprüft



Nandini Piramal, Vorstandsvorsitzender, Piramal Pharma Limited, sagte: "In den letzten Jahren war das Q4 in Bezug auf Umsatzbeitrag und EBITDA-Marge immer das stärkste Quartal für das Unternehmen. Auch in diesem Jahr haben wir im Vergleich zu den vorangegangenen drei Quartalen des Geschäftsjahres einen gesunden Zuwachs bei den Umsätzen und der EBITDA-Marge in Q4 verzeichnet.

Unser CDMO-Geschäft, das ein herausforderndes Jahr hinter sich hatte, verzeichnete in Q4 eine beträchtliche Belebung der Auftragseingänge Unser Inhalation Anesthesia-Portfolio verzeichnet weiterhin eine gesunde Nachfrage und daher erweitern wir unsere Kapazitäten. Unser India Consumer Healthcare Business liefert ein gutes Wachstum, das von unseren starken Marken getragen wird.

Wir halten weiterhin unsere Qualitätsbilanz mit erfolgreichen US-amerikanischen FDA-Inspektionen fest - null Beobachtungen in den Anlagen Riverview und Digwal, und EIR für die Anlagen in Lexington und Sellersville erhalten. Wir glauben an das Potenzial unserer Geschäftsbereiche und unser Hauptaugenmerk wird in den nächsten Monaten darauf liegen, die Nachfrage zu erfassen und sie gut auszuführen, die Produktivität durch operative Exzellenz zu steigern und kritische

Instandhaltungs- und Wachstumsinvestitionen durchzuführen."

Key Business Highlights für Q4 und FY23

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO):

Im Vergleich zu den vorangegangenen drei Quartalen konnte eine deutliche Verbesserung bei den Auftragseingängen in Q4 verzeichnet werden. Der Auftragseingang in Q4 war eine gesunde Mischung aus der Entwicklung und Herstellung patentgeschützter und generischer Produkte.

verzeichnet werden. Der Auftragseingang in Q4 war eine gesunde Mischung aus der Entwicklung und Herstellung patentgeschützter und generischer Produkte. Weiterhin gute Nachfrage nach unseren CDMO-Dienstleistungen in den Nischenbereichen hochwirksamer Wirkstoffe, Peptide und Antikörperkonjugate . Neue Kapazitäten / Kapazitätserweiterungen in Riverview (USA), in der Peptidanlage (Turbhe, Indien) und in Ahmedabad PDS in Betrieb genommen, die eine gesunde Kundennachfrage verzeichnen

. Neue Kapazitäten / Kapazitätserweiterungen in Riverview (USA), in der Peptidanlage (Turbhe, Indien) und in Ahmedabad PDS in Betrieb genommen, die eine gesunde Kundennachfrage verzeichnen Wir erwarten, dass die Erweiterung unserer Anlage in Grangemouth in H2FY24 in Betrieb genommen wird, was unsere Position im Segment der Antikörper-Wirkstoffkonjugate stärken dürfte

in H2FY24 in Betrieb genommen wird, was unsere Position im Segment der Antikörper-Wirkstoffkonjugate stärken dürfte Wir haben unsere Qualitätsbilanz beibehalten - erfolgreich 4 US FDA-Inspektionen in FY23 bestanden . Null Beobachtungen in Riverview und Digwal und II. EIR* von der US FDA für die Anlagen in Sellersville und Lexington erhalten

- erfolgreich 4 US FDA-Inspektionen in FY23 bestanden . Null Beobachtungen in Riverview und Digwal und II. EIR* von der US FDA für die Anlagen in Sellersville und Lexington erhalten Entwicklungspipeline - Wir wollen weiterhin neue Moleküle für unsere Kunden entdecken und entwickeln und verfügen über eine Entwicklungspipeline mit Molekülen in verschiedenen Entwicklungsstadien.



Complex Hospital Generics (CHG):

Das Portfolio für Inhalation Anesthesia verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage auf dem US-amerikanischen und den Nicht-US-Märkten. Wir erweitern daher unsere Kapazitäten in Digwal und Dahej

verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage auf dem US-amerikanischen und den Nicht-US-Märkten. Wir erweitern daher unsere Kapazitäten in Digwal und Dahej Nach den Daten von IQVIA MIDAS MAT® Sep. 2022 sind wir in den USA der führende Anbieter von Sevofluran mit einem wertmäßigen Marktanteil von 39%.

mit einem wertmäßigen Marktanteil von 39%. Das intrathekale Portfolio in den USA hält weiterhin einen führenden Marktanteil.

in den USA hält weiterhin einen führenden Marktanteil. Injizierbare Schmerztherapie - Das Wachstum im FY23 wurde durch Lieferengpässe bei unserer CMO beeinträchtigt. Wir sehen derzeit eine verbesserte Traktion in der Produktion

- Das Wachstum im FY23 wurde durch Lieferengpässe bei unserer CMO beeinträchtigt. Wir sehen derzeit eine verbesserte Traktion in der Produktion Andere Injektionsmittel - Einführung von 3 neuen Produkten (10 SKUs) im FY23 in den USA und Europa

- Einführung von 3 neuen Produkten (10 SKUs) im FY23 in den USA und Europa Aufbau einer Pipeline von neuen Produkte / SKUs, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden



India Consumer Healtcare (ICH):

26 neue Produkte und 37 neue SKUs wurden im FY23 eingeführt . Die seit April 2020 eingeführten neuen Produkte trugen im FY23 zu 18% des gesamten ICH-Umsatzes bei

. Die seit April 2020 eingeführten neuen Produkte trugen im FY23 zu 18% des gesamten ICH-Umsatzes bei Weitere Investitionen in Medien und Handel , um das Wachstum der wichtigsten Marken zu fördern

, um das Wachstum der wichtigsten Marken zu fördern Die Power-Marken Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol und I-range wuchsen im FY23 im Jahresvergleich um 37% und trugen zu 42% des ICH-Umsatzes bei

Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol und I-range wuchsen im FY23 im Jahresvergleich um 37% und trugen zu 42% des ICH-Umsatzes bei Der E-Commerce wuchs im FY23 im Jahresvergleich um mehr als 40% und trug 16% zum ICH-Umsatz bei

wuchs im FY23 im Jahresvergleich um mehr als 40% und trug 16% zum ICH-Umsatz bei Große Vertriebsreichweite im allgemeinen Handel und in organisierten Einzelhandelsgeschäften. Außerdem Präsenz auf allen führenden E-Commerce-Plattformen



* EIR - Bericht zur Betriebsinspektion



Konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung



(In 10 Million INR-Kronen)



Gemeldete Finanzdaten

Einzelheiten Quartal Volles Jahr

Q4 FY23 Q4 FY22 YoY Q3 QoQ FY23 FY22 YoY Change FY23 Change Change

Einnahmen aus dem Betrieb 2.164 2.131 2 % 1.716 26 % 7.082 6.559 8 %

Sonstige Einnahmen 25 78 -69 % 83 -70 % 225 276 -18-%

Gesamteinkommen 2.188 2.210 -1 % 1.799 22 % 7.307 6.835 7 %

Materialkosten 840 840 0 % 625 34 % 2.703 2.451 10 %

Personalausgaben 474 403 18 % 492 -4 % 1.896 1.589 19 %

Sonstige Aufwendungen 499 490 2 % 511 -2 % 1.854 1.569 18 %

EBITDA 376 476 -21 % 170 121 % 853 1.225 -30 %

Finanzierungskosten 104 57 83 % 95 10 % 344 198 74 %

Abschreibungen 184 165 12 % 164 12 % 677 586 15 %

Anteil am Ergebnis von 8 19 -59 % 16 -50 % 54 59 -8 %

assoziierten Unternehmen

Gewinn vor Steuern 95 273 -65 % -74 N/A -113 500 -123 %

Steuern 45 69 -35 % 17 171 % 66 109 -39 %

Nettogewinn nach Steuern 50 204 -75 % -90 N/A -179 391 -146 %

Sonderposten 0 0 N/A 0 N/A -7 -15 -54 %

Nettogewinn nach Steuern nach 50 204 -75 % -90 N/A -186 376 -150 %

Sonderposten



Hinweis: FY23-Finanzwerte sind mit denen für das FY22 nicht vergleichbar.

Am 12. August 2023 genehmigte das Hon'ble NCLT den "Composite Scheme of Arrangement" zur Übertragung des Pharmageschäfts von Piramal Enterprises Ltd (PEL) auf Piramal Pharma Ltd. und zur Verschmelzung der hundertprozentigen PPL-Tochtergesellschaften Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) und Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL) mit sich selbst mit Stichtag 1. April 2022.

Dementsprechend wurden die Jahresabschlüsse von PPL unter Berücksichtigung der Regelung ab dem 1. April erstellt.

Die Abschlüsse von CCPL und HPPL, hundertprozentigen Tochtergesellschaften von PPL, wurden so zusammengefasst, als ob der Zusammenschluss am 1. April 2021 oder ab dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die Kontrolle über diese Tochtergesellschaften erlangte, stattgefunden hätte, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

Vor der Entflechtung hatte PPL mit PEL eine Vereinbarung über den Weiterverkauf von Produkten im Rahmen staatlicher Ausschreibungen, die im Namen von PEL gewonnen wurden, durch PEL getroffen, bis die Verpflichtungen aus diesen Ausschreibungen vollständig erfüllt waren. Die Vereinbarung umfasste auch den Verkauf von PPL-Verbraucherprodukten (OTC) über das CFA-Netzwerk (Carrying and Forwarding Agent) von PEL, bis alle erforderlichen Lizenzen, Registrierungen und Genehmigungen vollständig

auf den Namen von PPL übertragen wurden.

In Übereinstimmung mit der Regelung wurde die Ausgliederung des Pharmaunternehmens als Transaktion ohne gemeinsame Beherrschung betrachtet und im Jahresabschluss von PPL w.e.f ab dem 1. April 2022 als Unternehmenszusammenschluss gemäß Ind-AS 103 verbucht. Dementsprechend sind die Finanzergebnisse für das FY23 nicht mit dem entsprechenden vorherigen Zeitraum vergleichbar. Like-to-Like-Finanzdaten sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Außerdem enthielten alle Schlussbestände zum 31. März 2022 bei PEL in Bezug auf solche Transaktionen das von PPL an PEL berechnete Margenelement auf marktüblicher Basis. Da die Entflechtung am 1. April 2022 wirksam wurde, enthielt das auf PPL übertragene Eröffnungsinventar zum beizulegenden Zeitwert (vorläufig) gemäß IND-AS das Margenelement, das im Q1FY23 des PPL-Abschlusses beim Verkauf dieser Produkte in PPL verbucht wurde.

Die einmalige, nicht wiederkehrende Auswirkung dieser Inventarmarge auf das EBITDA im Q1FY23-Abschluss sind 68 INR-Kronen.



Like-to-Like Financials



(In 10 Million INR-Kronen)

Einzelheiten Quartalsweise Gesamtjahr

Q4 FY23 Q4 FY22 YoY Change Q3 FY23 QoQ Change FY23 FY22 YoY Change

Einnahmen aus dem 2.164 2.139 1 % 1.716 26 % 7.082 6.700 6 %

Betrieb

CDMO 1.285 1.394 -8 % 1.021 26 % 4.016 3.960 1 %

CHG 702 548 28 % 514 37 % 2.286 2.002 14 %

ICH 206 196 5 % 214 -4 % 859 741 16 %

EBITDA 376 478 -21 % 170 121 % 922 1.194 -23 %

EBITDA-Marge 17 % 22 % 10 % 13 % 18 %





Konsolidierte Bilanz



(In 10 Million INR-Kronen)



Wichtige Bilanzpositionen Zum Stand vom



31. März 2023 31. März 2022

Gesamtes Eigenkapital 6.773 6.697

Nettoverschuldung 4781. 3,656

Nachtragszahlungen 11 90

Gesamt 11.565 10.443

Nettoanlagevermögen 8887. 8.051

Sachanlagen 4.441 3.716

Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Firmenwert 4.446 4.336

Nettoumlaufvermögen 2.320 2.058

Sonstige Aktiva # 358 335

Gesamtvermögen 11.565 10.443



Sonstige Aktiva umfassen Investitionen und latente Steueransprüche (netto)

Q4 und FY2023 Ergebnis-Telefonkonferenz

Piramal Pharma Limited wird eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten am 25. Mai 2023 um 17:00 Uhr (IST)abhalten, um seine Q4- und FY2023-Ergebnisse zu besprechen.

Die Einwahldetails für den Anruf sind wie folgt:



Veranstaltung Ort und Zeit Telefonnummer

Telefonkonferenz Indien - 17:00 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320

am (Direkte Nummer)



25. Mai 2023.



1 800 120 1221

(gebührenfreie

Nummer)



USA – 7:30 am Gebührenfreie Nummer



(Eastern Time – 18667462133

New York)



VEREINIGTES Gebührenfreie Nummer

KÖNIGREICH -

12:30 pm 08081011573



(Londoner Zeit)



Singapur - 19:30 Gebührenfreie Nummer

pm

8001012045

(Singapur-Zeit)



Hongkong - 7:30 Gebührenfreie Nummer

pm

800964448

(Hong Kong-Zeit)

Wählen Sie die E Bitte benutzen Sie diesen Link für die vorherige Anmeldung, um die Wartezeit bei

xpress-Teilnahme der Anmeldung zu verkürzen

mit dem

-

Diamond Pass™ https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumbe r=4595 170&linkSecurityString=17ebb5d7ec (https://clicktime.symantec.com/15tT4GHv vq1T1in1Ba9iY?h=pPcF5Stug6bnhWwghqORuo1K6gTtaELrBvgVSMaFEaU=&u=https://services.c horuscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D4595170%26link

SecurityString%3D17ebb5d7ec)



Informationen zu Piramal Pharma Ltd

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen über seine 17 globalen Standorte an, die umfassende Entwicklungs- und Produktionskapazitäten sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern umfassen. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das indische Consumer Healthcare Business, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus ist eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Allergan India Private Limited, ein Joint Venture mit AbbVie Inc. und hat sich als einer der Marktführer im Bereich der ophthalmologischen Therapien etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition von 20% von der Carlyle Group.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.piramal.com/pharma/, Facebook, Twitter, LinkedIn

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung dient nur der information. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Bezugsrechten (einschließlich deren Guthaben) oder Bezugsaktien noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Bezugsrechten (einschließlich deren Guthaben) oder Bezugsaktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einem anderen Land dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Alle hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (dem "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Dementsprechend werden die Bezugsrechte (einschließlich deren Gutschrift) und die Bezugsaktien außerhalb der Vereinigten Staaten nur im Rahmen von "Offshore-Transaktionen" gemäß der Definition von Regulation S des U.S. Securities Act und den geltenden Gesetzen des Landes, in dem diese Angebote und Verkäufe stattfinden, angeboten und verkauft.

