AK Wien Vollversammlung (3): AK Wien erhöht Bildungsgutschein, Rechnungsabschluss angenommen

Wien (OTS) - Egal, ob es Probleme mit dem Arbeitgeber sind oder Fragen zu Sozialversicherung, Steuer, Konsument:innenschutz, Wohnen und mehr: Die Arbeiterkammer ist für ihre Mitglieder im Dauereinsatz. Über 450.000 Beratungen und mehr als 13.000 Vertretungen vor Gericht belegen das sehr eindrucksvoll. Insgesamt flossen mehr als 121 Millionen Euro in direkte Leistungen für unsere Mitglieder.

Ganz besonderen Augenmerkt legt die AK auf Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer:innen: Die Initiative „Digi-Winner“ wurde mit 1,48 Mio. Euro dotiert, für die AK Wien Bildungsgutscheine wurden mehr als 900.000 Euro zur Verfügung gestellt. Um negative Auswirkungen der Teuerung auf die Weiterbildungsaktivitäten abzufedern, erhöht die AK den Bildungsgutschein von 120 auf 150 Euro. Den AK Bildungsgutschein bekommen alle Mitglieder der AK Wien – auch Lehrlinge, geringfügig Beschäftigte und freie Dienstnehmer:innen. Sie können damit niederschwellige Weiterbildung in Anspruch nehmen oder Abschlüsse nachholen.

„Die Zahlen zeigen zwei Dinge ganz deutlich: Allzu viele Betriebe glauben, sich nicht an die Regeln halten zu müssen – ansonsten wären unsere Beratungen nicht so gefragt. Und: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wissen, wer an ihrer Seite steht, im Arbeitsrecht und in der Aus- und Weiterbildung“, sagt AK Direktorin Silvia Hruška-Frank, die heute den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 dem Wiener Arbeitnehmer:innenparlament zur Beschlussfassung vorlegte.

Der Rechnungsabschluss hat ein uneingeschränkt positives Prüfungsurteil der Wirtschaftsprüfer, ist vom Kontrollausschuss genehmigt und wurde von der 179. Vollversammlung der AK Wien einstimmig angenommen.

