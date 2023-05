SP-Reindl ad UK: Notwendigkeit der Notkompetenz erneut bestätigt!

In der 11. Sitzung der UK zur Wien Energie wurde erneut festgehalten, dass die Notkompetenz und das Handeln alternativlos waren.

Wien (OTS) - "Das Bild nach elf Sitzungen der Untersuchungskommission zur Causa Wien Energie ist unverändert, so wie es von Anfang an klar war. Das Handeln der Stadt Wien im Sommer der europaweiten Energiekrise war alternativlos. Das haben die heutigen Zeuginnen bestätigt. Zusätzlich wurde noch einmal festgehalten, dass die Notkompetenz alternativlos war. Der Gremienweg hätte mehrere Wochen gedauert. Die Causa war jedoch sofort und dringlich zu behandeln. Einmal mehr zeigt sich, dass die Stadt Wien und alle handelnden Personen in höchstem Maß verantwortungsvoll gehandelt haben", sagt der SP-Fraktionsvorsitzende in der UK-Wien-Energie Thomas Reindl.

Drei Zeug:innen waren am Donnerstag, 25. Mai 2023, geladen. Die stellvertretende Dienststellenleiterin der MA5, Karoline Süka, weiter Doris Rechberg-Missbichler, Büroleiterin der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wr. Stadtwerke, sowie der Referent für die Wiener Stadtwerke, Marko Miloradovic.

"Die Aussagen haben gezeigt, dass die Aufgaben in der Stadt Wien genau verteilt sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präzise und korrekt den Aufgaben nachgehen. Das ist ein Paradebeispiel einer funktionierenden Verwaltung", sagt Reindl und abschließend, "Inhaltlich war nichts Neues dabei, das ist mit ein Grund, warum die heutige Sitzung sogar früher beendet war, als ursprünglich geplant. Die Fakten liegen längst am Tisch, das ist mittlerweile ohnehin allseits bekannt."

