Lopatka: FPÖ zeigt auch an Plenartagen ihr Russland-freundliches Gesicht

Kickl stellt die Interessen der Österreicher hintan

Wien (OTS) - "Die FPÖ zeigt auch an Plenartagen ihr Russland-freundliches Gesicht. Die Verfassungssprecherin der Freiheitlichen Partei, Susanne Fürst, hat in ihrer heutigen Rede nicht nur die EU scharf attackiert, sie setzte sich auch zum wiederholten Mal für ein Ende der Sanktionen gegen Russland ein. Bereits am gestrigen Sitzungstag hat die FPÖ lautstark gefordert, die EU-Sanktionen gegen den russischen Aggressor zu beenden", erläutert der Nationalratsabgeordnete der Volkspartei, Reinhold Lopatka, der weiter ausführt: "Mit Nachdruck versuchen Kickl und seine freiheitlichen Abgeordneten, einen Spalt in die EU zu treiben. Klar ist aber: Die EU zeigt seit der Invasion von Putin, dass sie sowohl politisch, als auch militärisch stärker und geeinter auftritt. Die FPÖ wird immer unglaubwürdiger, wenn sie sich als soziale Heimatpartei präsentiert, gleichzeitig aber gegen notwendige Anti-Teuerungsmaßnahmen stimmt und stattdessen Russland-freundliche Anträge in den Nationalrat einbringt." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at