In memoriam Tina Turner: „Tina – What’s Love Got to Do with It“ heute um 21.55 Uhr in ORF 1 und Ö1-„Spielräume“

In ORF III: „Kultur heute“ und Konzertaufzeichnung

Wien (OTS) - In Erinnerung an die Königin des Rock und Soul ändert der ORF sein Programm: Das zweifach Oscar-nominierte Biopic „Tina – What’s Love Got to Do with It“ zeichnet heute Abend, am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, um 21.55 Uhr in ORF 1 den Lebensweg von Tina Turner nach. Zuvor – bereits um 17.30 Uhr – steht in Ö1 die von Wolfgang Schlag gestaltete Sendung „Ein Leben ohne Grenzen“ im Zeichen der charismatischen Sängerin.

ORF III gedenkt Tina Turner in „Kultur heute“ (19.45 Uhr), am Freitag steht um 20.15 Uhr die Konzertaufzeichnung „50th Anniversary Tour:

Live from Arnhem“ aus dem Jahr 2008 auf dem Programm.

„Tina – What’s Love Got to Do with It“ (Donnerstag, 25. Mai, 21.55 Uhr, ORF 1)

Tina Turners Leben war nicht immer von Glück und Ruhm gekrönt: Als Teenager schließt sich Anna Mae Bullock dem Soul-Gitarristen Ike Turner an. Als gemeinsames Gesangsduett beginnt Annas steile Karriere, aber zugleich auch ihr persönliches Unglück. Sie heiratet Ike, nennt sich von nun an Tina Turner und entwickelt Selbstbewusstsein. Mit zunehmendem Erfolg entpuppt sich Ike jedoch als gewalttätiger Despot.

Regisseur Brian Gibson zeigt in seinem Biopic von 1993 in eindrucksvollen Bildern Tina Turners oft leidvolle Geschichte. Angela Bassett ist darin die legendäre „Königin des Rock und Soul“. Für ihre herausragende Darstellung wurde sie – ebenso wie Kollege Laurence Fishburne als Ike Turner – 1994 für den Oscar nominiert.

