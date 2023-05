SPÖ-Kucher/Muchitsch: „Die Pflegelehre ist eine sehr, sehr schlechte und gefährliche Idee, die niemand will, der sich auskennt“

Alle Fachorganisationen unisono dagegen – Internationale Beispiele zeigen: 15-Jährige am laufenden Band mit Tod und Leid zu konfrontieren, führt zu Drop-Out-Rate von 60 Prozent

Wien (OTS/SK) - Die beiden SPÖ-Abgeordneten Philip Kucher und Josef Muchitsch erteilten den Regierungsplänen, eine Pflegelehre einzuführen, eine klare Absage. International geht der Trend in die exakt gegenteilige Richtung. Aus gutem Grund, wie ein Blick in die Schweiz, wo das Modell einer Pflegelehre existiert, belegt. Dort liegt die Drop-Out-Rate bei 60 Prozent. Kucher: „Weil es für 15-Jährige zu früh ist, ein Leben überantwortet zu bekommen und dabei auch noch am laufenden Band mit Tod und Leid konfrontiert zu sein.“ Die beiden SPÖ-Abgeordneten sind sich daher einig: „Die Pflegelehre ist eine sehr, sehr schlechte Idee, die niemand will, der sich auskennt!“ Sie verweisen dabei auf den Umstand, dass keine einzige Fachorganisation auch nur ein gutes Haar an dem Modell einer Pflegelehre lässt. ****

Muchitsch appelliert: „Hört doch einfach den Menschen zu, die sich auskennen, weil sie bereits seit Jahrzehnten in diesem Bereich arbeiten. Sie werden euch erzählen, dass man mehr Pflegekräfte braucht, aber eindringlich davor warnen, junge Menschen hineinzupressen, wenn man weiß, dass sie das mit 15 psychisch und physisch oft noch nicht aushalten.“

Entsprechend brachte die SPÖ einen anderslautenden Antrag ein, der das Ziel, mehr Pflegekräfte zu gewinnen, erreichen würde, ohne dabei die Fehler der Regierung zu begehen. Stattdessen will die SPÖ Pflegeberufe attraktiver machen, um wieder mehr Menschen für den Beruf zu begeistern. Damit soll einerseits die Versorgung sichergestellt werden, andererseits aber auch eine Verbesserung der Berufsbedingungen vor Ort gelingen. Je mehr Stellen in der Pflege wieder besetzt sind, desto weniger Zusatzschichten, desto weniger Arbeitsbelastung, desto höher die Planbarkeit für alle.

Konkret fordert der SPÖ-Antrag:

Mehr Ausbildungsplätze

Modernisierung der Berufsbilder nach internationalen Standards

Verwirklichung einer kostenlosen Pflegeausbildung

Nach Vorbild Polizei: Entlohnung während der Pflegeausbildung

Arbeitsplatzgarantie nach der Ausbildung

Attraktive Arbeitsplätze durch bessere Arbeitsbedingungen: von ausreichendem Personal, über eine faire Bezahlung bis hin zu langfristig lebbaren Arbeitszeitmodellen.

