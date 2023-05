Das „Militärmusikfestival“ aus Klagenfurt am 28. Mai in ORF 2

Benefizkonzert für LICHT INS DUNKEL

Wien (OTS) - Das „Militärmusikfestival 2023 für LICHT INS DUNKEL“ ist mit 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die größte militärmusikalische Veranstaltung Österreichs in diesem Jahr und am Sonntag, dem 28. Mai 2023, um 21.55 Uhr in ORF 2 zu sehen. Acht österreichische Militärmusiken laden zu einem außergewöhnlichen musikalischen Erlebnis und präsentieren – unterstützt von Militärmusiken aus Italien, Slowenien, Montenegro und aus dem Oman – ihr vielseitiges künstlerisches Repertoire. Als Special Guests stellen sich neben der in Kärnten gebürtigen Sängerin Melissa Naschenweng auch Hitparadenstürmer Chris Steger – derzeit Grundwehrdiener beim Bundesheer – und Startenor Andreas Schager in den Dienst dieser Benefizveranstaltung. Durch die Veranstaltung führt das ORF-Moderationsduo Sonja Kleindienst und Marco Ventre.

Auf dem Programm des Militärmusikfestivals stehen Stücke von Rock über Pop bis hin zu anspruchsvoller Klassik ebenso wie klassische Marschmusik wie der „Große Österreichische Zapfenstreich“.

Die Ehrengäste der Veranstaltung sind Bundesministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Peter Kaiser, der Technische Direktor des ORF Harald Kräuter sowie LICHT INS DUNKEL-Geschäftsführer Mario Thaler.

