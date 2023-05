Erfolgsbilanz für Nagarro: Globales Wachstum und human-digitales Mindset

Erfolgreich mit Organisationsdesign ohne Hierarchien und neuen Beratungsansätzen

Je digitaler die Welt wird, desto mehr müssen wir auf das Humane achten. Das tun wir, indem wir bei Nagarro mit Hilfe unseres Wertekompass’ eine „truly global“-Kultur pflegen – no Labels, keine Stigmatisierung, sondern gelebte Diversität. Denn wenn wir Unternehmen transformieren, liegt es auch in unserer Verantwortung zu zeigen, wie man in dieser digitalen Welt reüssiert Vera Reichlin-Meldegg, Global Marketing Manager und Services Region Custodian für Österreich bei Nagarro 1/2

Mit der neuen BET-C Unit verankern wir den ganzheitlichen Beratungsansatz in unserem internationalen Organisationsdesign. Über Ländergrenzen hinweg verbinden wir Digitalisierungswissen mit Technologie Know-how, mit Fragen der Unternehmenskultur und mit Projekt- & Change-Management – all das, was vielen Unternehmen für ihren digitalen Wandel fehlt Thomas Riedl, Co-Founder und Leitung BET-C Unit Nagarro 2/2

Wien (OTS) - Mit einem Umsatzwachstum von 56,8% (bzw. wechselkursbereinigt 48,0%) und einem Jahresumsatz von 856 Millionen Euro blickt das internationale Digital Engineering Unternehmen Nagarro auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Auch die Anzahl der Mitarbeiter:innen stieg von rd. 10.000 (2021) auf mittlerweile 19.000 (Stand: Mai 2023). Nagarro hat sich demnach beinahe verdoppelt. Zu den 34 Ländern, in denen Nagarro derzeit präsent ist, zählt auch ein Standort in Österreich. In der Region Central Europe war die Geschäftsentwicklung mit einer Umsatzsteigerung von rund 21 Prozent im Jahr 2022 ebenfalls konstant wachsend.

Neuer Geschäftsbereich für ganzheitliche Transformation

Im globalen Nagarro Netzwerk spielen Geografien keine Rolle. Die aus Österreich arbeitenden Expert:innen können sich uneingeschränkt einbringen. Vor kurzem wurde Thomas Riedl, Nagarro Co-Founder in Österreich, mit der Leitung des neu gegründeten weltweit agierenden Geschäftsbereiches „Business Excellence & Transformation Consulting“, kurz BET-C, betraut: „Mit der neuen BET-C Unit verankern wir den ganzheitlichen Beratungsansatz in unserem internationalen Organisationsdesign. Über Ländergrenzen hinweg verbinden wir Digitalisierungswissen mit Technologie Know-how, mit Fragen der Unternehmenskultur und mit Projekt- & Change-Management – all das, was vielen Unternehmen für ihren digitalen Wandel fehlt“ , erklärt Riedl.

Digitalisierung ist humane Verantwortung

Fragen des Wandels beschäftigen den Digitalisierungsexperten Nagarro auch intern. Es wird ein einzigartiges Organisationsdesign gelebt, das ohne Headquarter, Hierarchien, oder Job-Titel auskommt und ohne Ländergrenzen ein gleichberechtigtes Miteinander sicherstellt. Stattdessen kümmern sich regionale „Service Region Custodians“ darum, dass kulturelle Werte überall gleichermaßen gelebt werden und der globale Austausch kontinuierlich im Fluss bleibt. Eine Aufgabe, die Vera Reichlin-Meldegg für die österreichische Service Region übernommen hat und mit dem Bild einer Waagschale beschreibt: „Je digitaler die Welt wird, desto mehr müssen wir auf das Humane achten. Das tun wir, indem wir bei Nagarro mit Hilfe unseres Wertekompass’ eine „truly global“-Kultur pflegen – no Labels, keine Stigmatisierung, sondern gelebte Diversität. Denn wenn wir Unternehmen transformieren, liegt es auch in unserer Verantwortung zu zeigen, wie man in dieser digitalen Welt reüssiert“ , erklärt Reichlin-Meldegg. Konkrete Beispiele für das human-digitale Mindset sind der freie Zugang zu täglichen Weiterbildungsangeboten nach eigenem Ermessen, Team-Zugehörigkeit statt Job-Titel oder die Work-from-Anywhere Philosophie mit weitgehend freier Wahl von Ort und Zeit bei der Arbeit.

Weitere Informationen zu Unternehmenskennzahlen und Wertewelt von Nagarro sind im Jahresbericht 2022 nachzulesen.

