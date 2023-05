Mikroplastik als Umweltrisiko: Umwelttag samt Filmvorführung an der FH Technikum Wien

Im Zeichen des Weltumwelttags findet am 5. Juni 2023 um 18 Uhr an der FH Technikum Wien eine spannende Veranstaltung unter dem Motto „Mikroplastik als Umweltrisiko“ statt.

Wien (OTS) - Nach der Begrüßung durch Martina Ortbauer (Studiengangsleiterin Master Ökotoxikologie & Umweltmanagement) wird Elisabeth Simböck (Lecturer / Researcher an der FH Technikum Wien) über das „Leben in einer Plastikwelt“ sprechen. Sie ist Leiterin des Stadt Wien Kompetenzteams „Mikroplastik und Nanopartikel als Umweltrisiken“. Danach wird mit „Two Way Street“ ein zum Thema des Abends passender Film von Michelle Abert und Liam Strasser gezeigt. In diesem sprechen Personen, die die Donau erforschen bzw. als ihre Heimat sehen, über zunehmende Herausforderungen und wie auch der Mensch von – selbst verursachter – Umweltverschmutzung in Mitleidenschaft gezogen wird. Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Podiumsdiskussion mit den beiden Produzent*innen Abert und Strasser mit Moderatorin Martina Ortbauer und Elisabeth Simböck statt. Den Ausklang des Abends bildet ein gemütliches Get-together bei Brötchen und Drinks.

Zur Einstimmung auf die Filmvorführung nahm die FH Technikum Wien ein Podcast-Gespräch mit Michelle Albert zum neuen Film „Two Way Street“ auf. Dieses ist auf der Website der FH Technikum Wien abrufbar.

Weitere Infos und die Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung finden Sie hier.



Forscher*innen der FH Technikum Wien untersuchen mögliche Risiken von Mikroplastik

Mikroplastik ist ein ökotoxikologisch zunehmend bedenklicher Schadstoff, der mittlerweile in allen Ökosystemen (Hydrosphäre, Pedosphäre, Atmosphäre und Biosphäre) nachzuweisen ist. Der Großteil davon kann nicht abgebaut werden. In einem von der Stadt Wien geförderten Projekt widmen sich Forscher*innen der FH Technikum Wien der Thematik und untersuchen mögliche Risiken von Mikroplastik für Mensch und Umwelt.

Infos zum Master-Studium Ökotoxikologie & Umweltmanagement:

www.technikum-wien.at/mut

Laufendes FHTW-Projekt zum Thema:

Mikroplastik und Nanopartikel





