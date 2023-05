„50 Jahre voller Klang“ – Eine ORF-Reise durch Musikmittelschulen aller Bundesländer

Am Pfingstsonntag um 17.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Was vor 50 Jahren am Ferdinandeum in Graz als Schulversuch begonnen hat, wurde zu einem gesamtösterreichischen Erfolgsprojekt: die Musikmittelschulen – ehemals Musikhauptschulen. Dieses europaweit einzigartige Konzept stellt das Unterrichtsfach Musik ins Zentrum des schulischen Alltags. 105 Standorte von Vorarlberg bis ins Burgenland geben zurzeit mehr als 9.400 Schülerinnen und Schülern Zugang zu vertiefender musikalischer Bildung und zum Erlernen eines Instruments.

Die ORF-Dokumentation „50 Jahre voller Klang“ unternimmt eine klangvolle Reise durch Musikmittelschulen aller Bundesländer: So erstrahlt etwa das Kärntnerlied in neuem Gewand, während Schülerinnen und Schüler in Salzburg in die Welt des Musicals eintauchen. In Wien werden vielleicht die Popstars von morgen geboren, und die jungen Burgenländerinnen und Burgenländer beweisen, dass sie den Groove haben. Volkstanz in Tirol, Volkslieder in der Steiermark und der Innviertler Landler in Oberösterreich verbinden Tradition und Moderne. Chorgesang wird in Vorarlberg großgeschrieben, während in Niederösterreich das Musizieren im Orchester im Mittelpunkt steht. Die Kooperation aller neun ORF-Landesstudios porträtiert die Vielfalt der musikalischen Arbeit an den Musikmittelschulen, die im Laufe der 50 Jahre viele musikalische Talente gefördert und hervorgebracht haben. Umrahmt wird die Bundesländerreise von Gesprächen mit dem Gründer und den Hauptverantwortlichen der Musikmittelschulen Österreichs.

„50 Jahre voller Klang“

Sendetermin: Pfingstsonntag, 28. Mai 2023, 17.05 Uhr, ORF 2

Redaktion ORF-Landesstudios: Armin Doppelbauer (Burgenland), Marco Ventre (Kärnten), Hannes Steindl (Niederösterreich), Wolfgang Marecek (Oberösterreich), Karin Meyer-Smejkal (Salzburg), Diana Foidl (Tirol), Jasmine Ölz-Barnay (Vorarlberg), Judith Weissenböck (Wien). Redaktionelle Leitung: Lukas Meißl (Steiermark)

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Reischl

Kommunikation | ORF Steiermark

+43 316 470-28248

daniela.reischl @ orf.at