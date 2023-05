Barbara Schöneberger begrüßt in „Verstehen Sie Spaß?“ u. a. Hans Sigl, Thomas Morgenstern, Gaby Dohm, Ben und Sarah Zucker

Am 27. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag, dem 27. Mai 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1. Neben den Spaßfilmen mit der versteckten Kamera stehen wieder zahlreiche prominente Gäste im Mittelpunkt. Neben Schauspielerin Gaby Dohm, die bereits vor 35 Jahren in die Falle von „Verstehen Sie Spaß?“ tappte, sind das u. a. Schauspieler Hans Sigl, Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, die Schlagerstars Ben und Sarah Zucker, Sportmoderatorin Lea Wagner und Zauberkünstler Simon Pierro. Als Special Guests zum 50-jährigen deutschsprachigen Jubiläum der „Sesamstraße“ außerdem mit dabei: das wohl berühmteste Puppen-Duo der Welt, Ernie und Bert. Showacts sind Sarah und Ben Zucker, die ihre aktuellen Singles „Côte d’Azur“ sowie „Heute nicht!“ präsentieren und den Song „Was für eine geile Zeit“ im Duett singen.

Die Spaßfilme mit versteckter Kamera:

Sarah und Ben Zuckers Gespräch mit Unterbrechungen

Ein ganzes Restaurant voller Lockvögel ist auf Schlagerstar Ben Zucker angesetzt – allen voran seine Schwester, Sängerin Sarah Zucker. Der will Ben angeblich eine extrem wichtige Neuigkeit mitteilen. Doch leider werden die beiden immer wieder im entscheidenden Moment unterbrochen. Der äußerst bemühte Kellner ist dabei noch eine der harmloseren Störungen.

Hans Sigl legt Comedian bei Live-Auftritt rein

Er ist nicht nur einer der bekanntesten Comedians Deutschlands, sondern auch einer der schlagfertigsten. Das stellt er während eines Live-Auftritts unter Beweis, der parallel zur „Verstehen Sie Spaß?“-Sendung stattfindet. Allerdings sind drei der rund 3.000 Zuschauer/innen Lockvögel: Einer davon ist „Bergdoktor“ Hans Sigl, der in die Rolle eines diensteifrigen Sicherheitsmanns schlüpft und zwei weiteren Lockvögeln in Form von Extrem-Störern die Leviten liest. Welchen Comedian bringt Hans Sigl aus der Fassung?

Thomas Morgenstern führt Lea Wagner aufs Glatteis

Der ORF will ein Videoporträt über Sportmoderatorin Lea Wagner drehen und hat die passionierte Hobby-Skifahrerin an die Wagstättbahn in Kitzbühel eingeladen. Während das Filmteam schon auf den Berg vorausfährt, nutzt Lockvogel Thomas die Gelegenheit sich vorzustellen: Der angebliche Gondelbahn-Mitarbeiter ist großer Lea-Fan. Das stellt er kurz darauf mit mehreren Lautsprecherdurchsagen unter Beweis. Dafür leiht der ehemalige Skisprungstar Thomas Morgenstern seinem Namensvetter die Stimme.

Barbara Schöneberger und die Knigge

Der Name des Freiherrn von Knigge steht für makellose Etikette. Wer ins Café Knigge in Bielefeld geht, erwartet deshalb neben frisch geröstetem Kaffee und köstlichem Kuchen auch ein Höchstmaß an Höflichkeit. Doch weit gefehlt: Denn angeblich dürfen Nachkommen des ehrwürdigen Freiherrn im Café tun und lassen, was ihnen beliebt. So auch Barbara Schöneberger alias Veronika Freifrau von Knigge-Landhorst, die den nichts ahnenden Gästen ganz schön auf die Nerven geht.

Back-Schabernack mit Ernie und Bert

Zum 50-jährigen Jubiläum der „Sesamstraße“ sind die zwei Stars der vielfach preisgekrönten Kindersendung mit dabei: Ernie und Bert. In einer Sprachschule für Kinder wurde aufwändig für einen „Sesamstraßen“-Thementag dekoriert – inklusive eines Bildschirms, auf dem ein Standbild von Ernie und Bert zu sehen ist. Die Kinder sollen eigentlich Kekse für das Krümelmonster backen. Doch als ihre Betreuerin kurz den Raum verlässt, werden Ernie und Bert plötzlich lebendig und bringen die Kleinen auf ganz andere Ideen.

Simon Pierro und die Dating-Box

Dating-Apps auf dem Smartphone waren gestern, die Zukunft gehört der interaktiven Holo-Box – das behauptet jedenfalls Zauberkünstler und Lockvogel Simon Pierro. In einem Einkaufzentrum spielt er Amor und demonstriert Dating-willigen Besucherinnen und Besuchern die Funktionsweise des Geräts. Auf einem Bildschirm erscheinen lebensgroße Video-Abbilder anderer Singles, mit denen sich die potenziellen Partner/innen sogar unterhalten können.

