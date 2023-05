Europ Assistance Urlaubsbarometer 2023: Reiselust in Österreich besonders groß

Wien (OTS) - Bereits zum 22. Mal veröffentlicht die Europ Assistance das Urlaubsbarometer, eine internationale Studie, die Urlaubsverhalten, Reisepläne und -trends untersucht. Zwischen 20. März und 7. April 2022 wurden 15.000 Verbraucher_innen aus 15 Ländern auf drei Kontinenten befragt.



„ Die Reiselust der Österreicher_innen ist ungebrochen. Sie haben in diesem Sommer eine noch größere Urlaubslust und planen dafür mehr Geld auszugeben ", erklärt Wolfgang Lackner, CEO der Europäischen Reiseversicherung.



78 Prozent der Österreicher_innen planen dieses Jahr auf Sommerurlaub zu fahren

Nach drei Jahren Pandemie überrascht es nicht, dass die Reiselust weiterhin hoch ist. Die Anzahl der Reisenden ist in Österreich mit 78 Prozent auf einem sehr hohen Niveau und liegt über dem europäischen Durchschnittswert (75 %). Auch die Urlaubsfreude ist hier zu Lande besonders hoch: 45 Prozent freuen sich sehr auf den Urlaub, das sind 3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Beliebtestes Urlaubsland ist Italien, Österreichurlaub auf Platz 2

Die Österreicher_innen fahren am liebsten nach Italien (29 %), Österreich (27 %) und Kroatien (17 %). Ein knappes Drittel fährt auf Österreichurlaub. Im Vergleich dazu planen 60 Prozent der Französ_innen und 59 Prozent der Italiener_innen den Urlaub im eigenen Land zu verbringen. Die Wahl der Urlaubsdestination wird maßgeblich von Budget (53 %), klimatischen Bedingungen (47 %) und dem Angebot an Freizeitaktivitäten vor Ort (45 %) beeinflusst.

Reisebudget gestiegen: 2.360 Euro werden durchschnittlich für den Sommerurlaub ausgegeben

Die gestiegene Urlaubsvorfreude macht sich auch in dem geplanten Urlaubsbudget bemerkbar. Planten die Österreicher_innen im Jahr 2022 noch durchschnittlich 2.162 Euro für ihren Urlaub auszugeben, ist dieser Wert für heuer um 9 Prozent auf 2.360 Euro gestiegen und liegt damit deutlich über dem europäischen Durchschnittsbudget von 1.918 Euro. Ein höheres Budget planen nur die Amerikaner_innen (2.772 Euro), die Australier_innen (2.807 Euro), die Deutschen (2.363 Euro) und die Schweizer_innen (3.477 Euro).

Von denjenigen, die nicht auf Urlaub fahren, geben 47 Prozent an, sich diesen nicht leisten zu können, 27 Prozent wollen auf Grund der jetzigen Situation sparen. Die Inflation ist in allen Ländern die größte Sorge der Reisenden.

Covid-19 erhöht Wunsch nach Reiseversicherung, hat aber keinen Einfluss auf Urlaubsplanung

Corona hat das Sicherheitsbedürfnis der österreichischen Urlauber_innen verändert: Zwei Drittel der Befragten geben an, während einer Reise versichert zu sein. 16 Prozent geben an, sich durch eine Reiseversicherung besser absichern zu wollen als vor Beginn der Pandemie. Darüber hinaus hat Corona keinen Einfluss mehr auf die Urlaubsplanung und ist auch kein Grund zur Sorge für die Befragten.



„ Es ist weiterhin unsere ganz klare Empfehlung, sich auf Reisen abzusichern. Die vielen weltweiten Einsätze zeigen, dass immer und überall etwas passieren kann ", sieht Wolfgang Lackner, zugleich auch CEO der Europ Assistance GmbH, auch weiterhin den Bedarf für eine umfassende Reiseversicherung.



Weitere Studiendaten sind auf Rückfrage bzw. hier erhältlich.

IPSOS URLAUBSBAROMETER

In 15 Ländern, darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Polen, Tschechien, Malaysien und Australien wurden je 1.000 Verbraucher_innen im Alter ab 18 Jahren mittels eines Online-Fragebogens befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 20. März und dem 7. April 2023 durchgeführt und untersuchte die Urlaubspläne und Reisevorlieben der Verbraucher_innen.

EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG

Die Europäische Reiseversicherung ist der größte österreichische Reiseversicherer und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung.

EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Group wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von „You live, We Care“ bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Family, Health, Senior Care und Cyber innovative Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen – 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der Generali Group, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen weltweit.

