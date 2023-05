»Tahiti Love«: LASCANA lanciert limitierte Swim- und Beachwear Capsule Collection

Graz

Trendfarbe olive und orangefarbene Kontraste: florale Muster erobern den Sommer

18 Bade- und 6 Strand Styles: mit dem Mix-and-Match-Look findet jede Frau den passenden Schnitt

Exklusive Hingucker: Strandkleider, -hosen und -kimonos ergänzen den perfekten Bade-Look



Zum Sommerstart bringt das Modeunternehmen LASCANA (www.lascana.at) eine nachhaltige und limitierte Swim- und Beachwear Capsule Collection heraus. Die sportlichen Styles der »Tahiti Love Collection« zeichnen sich durch die sommerliche Trendfarbe Olive und orangefarbene Kontraste aus. Die 24-teilige Swim- und Beachwear Collection in uni sowie mit floralem Tropenmuster und goldfarbenen Akzenten läutet gekonnt das Sommer-Feeling ein. Die Kollektion ist ab sofort online unter https://www.lascana.at/info/capsule-collection-2023.html erhältlich.

Jede Frau findet den passenden Schnitt

Die neue 24-teilige »Tahiti Love Collection« von LASCANA umfasst 18 Bade- und 6 Strand-Styles aus recycelten Materialien. Sie ist inspiriert von sonnigen Traumständen der Südsee und erweckt durch tropische Motive ein paradiesisches Sommer-Feeling. Für den perfekten Mix-and-Match-Look präsentiert LASCANA Bügel-Bikini-, Bügel-Bandeau- und Triangel-Tops, stylische One-Shoulder-Bustier-Tops mit goldfarbenem Ring-Detail, Bikini-Hosen mit seitlichen Strips, Bikini-Hosen mit seitlichen Ringdetails, V-Shape-Bikinihosen und High-Waist-Bikinihosen sowie feminine Badeanzüge mit orangefarbenen Stripes am Rücken.

Exklusive Hingucker ergänzen tropischen Bade-Look

Ergänzt wird die neue Kollektion durch ein Strandkleid, eine Strandhose, jeweils zwei Strandkimonos und kurze Overalls. Diese passen perfekt zu dem angesagten Olivgrün der Bade-Styles und machen das Beach-Outfit zu einem echten Hingucker. Die Kollektions-Artikel sind in den Cup-Größen 32A bis 44G und den Konfektionsgrößen 34 bis 46 erhältlich. Die Preisspanne der »Tahiti Love Collection« umfasst Styles zwischen 29,99 Euro und 74,99 Euro. Die Styles der »Tahiti Love Collection« sind ab sofort online auf lascana.at, bei großen Partner-Onlineshops wie Zalando und ABOUT YOU sowie bei ausgewählten Shop-in-Shop-Partnerflächen erhältlich. Die begleitende Landing Page zur Kollektion ist ab sofort online abrufbar: https://www.lascana.at/info/capsule-collection-2023.html

Noch mehr Bademoden-Styles von LASCANA gibt es unter www.lascana.at/bademode.

Hochauflösendes Bildmaterial der neuen »Tahiti Love Collection« steht anbei zum Download bereit.





LASCANA wurde 2002 als Dessous-Marke gegründet und schloss sich 2006 der Hamburger Otto Group an. Die Marke präsentiert sich mit 23 eigenen Stores, acht internationalen Onlineshops, über 1.000 Verkaufspunkten im Handel (Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen) sowie dem Plattform- und Marktplatzgeschäft am Markt. Namhafte Lizenzmarken wie u. a. Bench, s.Oliver oder Bruno Banani komplettieren neben der Eigenmarke LASCANA das Angebot. Der Hauptsitz liegt in Hamburg, wovon alle deutschen und internationalen Geschäfte geleitet werden. LASCANA Österreich sitzt seit 2015 als Marke der UNITO-Gruppe (OTTO, UNIVERSAL, QUELLE, LASCANA, ACKERMANN) in Graz.





