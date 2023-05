#dif23-Charity-Partner: CAPE 10

Becherpfand und DIF-Merchandise-Artikel für den guten Zweck! Webshop donauinselfest-merch.at ab sofort online.

Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein respektvolles Miteinander und ein leistbares Wien – genau jene Werte, für die sich auch unser heuriger #dif23-Charity Partner, CAPE 10 einsetzt Barbara Novak, Veranstalterin des Donauinselfests und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/3

Bei uns in Österreich sind über 1,5 Millionen Menschen akut armutsgefährdet – davon über 353.000 (22 %) Kinder und Jugendliche. Sie haben massive Nachteile in der schulischen und beruflichen Ausbildung, in der Gesundheit, in den familiären Beziehungen und bei den Möglichkeiten ihrer Freizeitgestaltung. Dagegen treten wir als CAPE 10 Stiftung ein und schaffen entsprechende Angebote und Räume emUniv.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, Vorstandsvorsitzender CAPE 10 2/3

Die Nachwirkungen der Pandemie und die Teuerung treffen viele Menschen hart. Die Stadt Wien hat hier bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt. In so herausfordernden Zeiten ist die enge Zusammenarbeit mit Vereinen und Stiftungen wie CAPE 10 wichtiger denn je! Sie unterstützen Menschen in Not, egal ob jung oder alt, bieten ihnen die so notwendige Ansprache und Unterstützung. Diese wertvolle und wichtige Arbeit kann nicht hoch genug geschätzt werden Barbara Novak, Veranstalterin des Donauinselfests und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 3/3

Wien (OTS/SPW) - Vom 23. bis 25. Juni 2023 findet das 40. Donauinselfest unter dem Motto #momentewiediese statt. „Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein respektvolles Miteinander und ein leistbares Wien – genau jene Werte, für die sich auch unser heuriger #dif23-Charity Partner, CAPE 10 einsetzt“ , so Barbara Novak, Veranstalterin des Donauinselfests und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. Die gemeinnützige Stiftung CAPE 10 hat das Ziel, das Leid von in Not geratenen Menschen zu lindern, vor allem, wenn sie krankheitsbedingt in diese Lage geraten sind. Kinder sind hiervon besonders betroffen. Für sie können DIF-Besucher*innen heuer ihren Becherpfand spenden und erstmals auch DIF-Merchandise-Artikel erwerben.

Sozial- und Gesundheitszentrum CAPE 10 – das Haus der guten Hoffnung

„Bei uns in Österreich sind über 1,5 Millionen Menschen akut armutsgefährdet – davon über 353.000 (22 %) Kinder und Jugendliche. Sie haben massive Nachteile in der schulischen und beruflichen Ausbildung, in der Gesundheit, in den familiären Beziehungen und bei den Möglichkeiten ihrer Freizeitgestaltung. Dagegen treten wir als CAPE 10 Stiftung ein und schaffen entsprechende Angebote und Räume“ , so emUniv.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, der CAPE 10 2021, mitten in der Corona-Pandemie, ins Leben gerufen hat. Seitdem ist im Sonnwendviertel in Wien Favoriten ein Sozial- und Gesundheitszentrum entstanden. CAPE 10 – das Haus der guten Hoffnung ist ein Ort der Begegnung, der medizinischen Versorgung und des kulturellen Angebots für unterschiedlichste soziale Gruppen von jung bis alt. Darüber hinaus bietet CAPE 10 das Kinderförderprojekt „MAX & LARA“, das benachteiligte Kinder und Jugendliche gezielt stärkt und ihnen Chancengleichheit in den Bereichen Bildung, Sport und Freizeit ermöglicht sowie die Initiative NEIN ZU KRANK UND ARM, wo wir kranken Menschen die in Not geraten sind, insbesondere Frauen und Kindern, Zugang zu notwendigen Therapien, die sonst nicht finanzierbar wären, ermöglichen.

„Die Nachwirkungen der Pandemie und die Teuerung treffen viele Menschen hart. Die Stadt Wien hat hier bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt. In so herausfordernden Zeiten ist die enge Zusammenarbeit mit Vereinen und Stiftungen wie CAPE 10 wichtiger denn je! Sie unterstützen Menschen in Not, egal ob jung oder alt, bieten ihnen die so notwendige Ansprache und Unterstützung. Diese wertvolle und wichtige Arbeit kann nicht hoch genug geschätzt werden“ , betont Barbara Novak.

Erstmals im Jubiläumsjahr: DIF-Merchandise-Artikel

Heuer gibt es am Donauinselfest gleich zwei Möglichkeiten den #dif23-Charity-Partner zu unterstützen. Zum einen erstmals durch DIF-Merchandise-Artikel, wie T-Shirts, Hoodies, Kappen und Turnbeutel, die online im Webshop unter donauinselfest-merch.at oder beim Stand am Fest im Bereich der Schnellbahnbrücke erworben werden können. Im Angebot sind klassische Designs mit Line-up und Inselplan sowie mit dem Schriftzug „GEH MA INSEL“, der von dem Künstler Fabian Köttl, einer der Gewinner des CAPE 10 ART CONTEST 2022, gestaltet wurde, auf Kappen und Turnbeuteln. Die Preise liegen zwischen 20 und 55 Euro – der Reinerlös geht an CAPE 10.

Zum anderen können Besucher*innen - wie bereits aus den Vorjahren gewohnt ihren Becherpfand, der sich heuer auf zwei Euro beläuft, spenden. So kamen im Vorjahr 12.100 Euro für die Wiener Volkshilfe zusammen.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok! #dif23 #momentewiediese

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at