Das volle #dif23-Programm für #momentewiediese

Am #dif23 bieten über 1.000 Künstler*innen auf 13 Bühnen und ein buntes Tagesangebot insgesamt mehr als 700 Stunden Programm an drei Festivaltagen – wie immer bei freiem Eintritt für alle.

Seit vier Jahrzehnten bieten wir den Wiener*innen mit dem Donauinselfest eine unvergessliche Zeit. Das ist für ein Festival in dieser Größenordnung bei freiem Eintritt weltweit einmalig Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/5

Das diesjährige Donauinselfest verspricht ein wahres Feuerwerk an Künstler*innen und Programm! Ganz nach dem diesjährigen Motto sorgen wir für #momentewiediese und ermöglichen auch heuer ein frei zugängliches Kunst- und Kulturangebot für alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Alter, Einkommen oder sozialem Status. 40 Jahre freier Eintritt am Donauinselfest ist das schönste Beispiel für lebenswertes, aber vor allem leistbares Leben in einer Millionenstadt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 2/5

Das Donauinselfest steht seit jeher für Fair Pay – auch beim Nachwuchs, dem wir mit dem Rock The Island Contest nicht nur eine Bühne, sondern auch faire Entlohnung bieten. Heuer haben den Nachwuchswettbewerb drei junge Künstlerinnen gewonnen, was mich besonders freut. 40 % der Acts auf den Bühnen des Donauinselfestes sind weiblich. Gleichzeitig macht das Donauinselfest bei freiem Eintritt Kunst und Kultur für alle möglich Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft 3/5

Insbesondere im Jubiläumsjahr möchten wir die Besucher*innen zum Teil des Festes machen und ihnen viele #momentewiediese ermöglichen. Daher bieten wir ein umfangreiches Rahmenprogramm an, das für alle Interessen und Lebenslagen etwas bereithält! Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes 4/5

Künstler*in zu sein ist ein Beruf, von dem man leben können soll, und dessen Arbeitsplatz die Bühne ist. Genau hier braucht es stabile Institutionen, die uns auch durch schwierige Zeiten tragen. Ein großer Anker in der Branche ist das Donauinselfest, das seit 40 Jahren nicht nur Künstler*innen unterstützt, sondern auch einen wesentlichen Teil zur Lebensqualität der Besucher*innen beiträgt. Kurt Wimmer, Vorsitzender des Vereins Wiener Kulturservice 5/5

Wien (OTS/SPW) - In vier Wochen ist es so weit: Das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt startet in die Jubiläumsausgabe und hat ein fulminantes Programm für alle Generationen und Geschmäcker im Gepäck. „ Seit vier Jahrzehnten bieten wir den Wiener*innen mit dem Donauinselfest eine unvergessliche Zeit. Das ist für ein Festival in dieser Größenordnung bei freiem Eintritt weltweit einmalig “, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „ Das diesjährige Donauinselfest verspricht ein wahres Feuerwerk an Künstler*innen und Programm! Ganz nach dem diesjährigen Motto sorgen wir für #momentewiediese und ermöglichen auch heuer ein frei zugängliches Kunst- und Kulturangebot für alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Alter, Einkommen oder sozialem Status. 40 Jahre freier Eintritt am Donauinselfest ist das schönste Beispiel für lebenswertes, aber vor allem leistbares Leben in einer Millionenstadt .“

„ Das Donauinselfest steht seit jeher für Fair Pay – auch beim Nachwuchs, dem wir mit dem Rock The Island Contest nicht nur eine Bühne, sondern auch faire Entlohnung bieten. Heuer haben den Nachwuchswettbewerb drei junge Künstlerinnen gewonnen, was mich besonders freut. 40 % der Acts auf den Bühnen des Donauinselfestes sind weiblich. Gleichzeitig macht das Donauinselfest bei freiem Eintritt Kunst und Kultur für alle möglich “, so Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.

Die Besucher*innen des 40. Donauinselfests dürfen sich auf rund 1.000 Künstler*innen, 13 Bühnen und 700 Stunden Programm auf dem 4,5 Kilometer langen Festivalgelände freuen. Sie erwartet eine breite Palette an nationalen und internationalen Acts wie Silbermond, Michael Patrick Kelly, der Wiener Rapper RAF CAMORA, Bonnie Tyler, die 1992 ihr DIF-Debüt hatte, The BossHoss, die Austro-Pop Kultband Wir 4, Julian le Play und Felix Jaehn. Auch der deutsche DJ-Star Glockenbach, die female Coverband The Iron Maidens aus Los Angeles, die Jazz Gitti, Wencke Myhre & Band und die Spider Murphy Gang sorgen für ein buntgemischtes Musikangebot. Zudem gibt es heuer wieder ein großes 88.6 Rocktogether, bei dem die größte Rockband Österreichs performt. Eröffnet wird die große Festbühne an den drei Festivaltagen jeweils von einer der drei weiblichen Gewinnerinnen des Rock The Island Contest 2023: RAHEL, KTEE und FELICIA LU – volle Frauenpower also zu Beginn des musikalischen Programms!

Vielfältiges #dif23 Rahmenprogramm

Dass das Donauinselfest ein Fest für jede*n ist, beweist auch das umfangreiche Rahmenprogramm, das die Donauinsel bereits tagsüber zu einem bunten Ort voller Spaß, Action, Sport und Design macht. Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Insbesondere im Jubiläumsjahr möchten wir die Besucher*innen zum Teil des Festes machen und ihnen viele #momentewiediese ermöglichen. Daher bieten wir ein umfangreiches Rahmenprogramm an, das für alle Interessen und Lebenslagen etwas bereithält! “

Neben einem fulminanten Musikprogramm ist das Donauinselfest eine Plattform, die den Wiener*innen bei aktuellen Herausforderungen rund um Teuerung oder Gesundheit beratend zur Seite steht. Hier gibt es umfassende Angebote im Bereich der Arbeitsweltinsel bei der Reichsbrücke. Zusätzlich findet am Festival-Samstag und -Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr erstmals eine Recruiting-Messe sowohl bei der Floridsdorfer Brücke als auch bei der Brigittenauer Brücke statt, wo Unternehmen Interessierten in entspannter Atmosphäre neue Berufsperspektiven aufzeigen.

Auch das Sport-, Fitness-, und Tanzprogramm erstreckt sich im Jubiläumsjahr über das gesamte Festival. Mit dabei sind unter anderem Highlights wie die Sporteinheit „Fit mit Philipp powered by Wien Energie und spusu“, Yoga by AuroraYoga sowie Disco-Training powered by HEUTE – die Tageszeitung und Tanzkurse mit der Tanzschule Kopetzky mit Line Dance, Boogie & Cha Cha Cha. Es gibt etliche Sport-Aufführungen der Baseball Schule Wien, des ASKÖ WAT und von Yu-Teakwondo zu bestaunen sowie ein Paddel Tennis Turnier, Footvolley zum Ausprobieren für Jung und Alt, 3x3 Basketball Turnier und Teach Beach Beachvolleyball-Coaches für Kinder und Jugendliche. Auf der OKIDOKI KINDERFREUNDE INSEL gibt es ein buntes Programm für die Kleinsten, unter anderem mit OKIDOKI auf Tour.

Ebenso sind der ASB und die Polizei mit Rettungshunden, Polizeidiensthunden aber auch Therapiebegleithunden vor Ort und geben im Rahmen von Vorführungen spannende Einblicke. Das österreichische Bundesheer eröffnet auf der ACTION & FUN Insel eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten wie Hindernisbahnen für die Jüngsten, Ninja Parcours und einen Military Parcours, wo Sprung, Heben, Ziehen und Werfen auf Zeit unter Beweis gestellt werden. Außerdem steht heuer wieder Design am DIF-Programm: Am BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT werden gezielt junge Designerinnen vor den Vorhang geholt, für die Besucher*innen gibt es hier einzigartige Kreationen zu entdecken.

Schließlich ein Tipp für alle, die am Festival-Samstag bis in den nächsten Tag feiern wollen: Ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden findet die DIF-Aftershow-Party, bei freiem Eintritt in der Ottakringer Brauerei statt.

Fair Pay und Gleichberechtigung am #dif23

Das Donauinselfest findet seit 40 Jahren ohne Unterbrechungen bei immer freiem Eintritt statt und ist in dieser Form unvergleichlich. Auch in diesem Jahr werden Auftrittsmöglichkeiten für Künstler*innen geschaffen, bei denen Fair Pay aber auch Grundsätze der Gleichberechtigung zentral verfolgt werden. So liegt der Frauenanteil auf den Bühnen des Donauinselfestes mit rund 40 % deutlich über dem internationalen und nationalen Schnitt bei Festivals. Als größter Förderer der heimischen Kunst- und Kulturszene setzt das DIF auch beim Nachwuchs stets Fair Pay um – die Gagen der diesjährigen Gewinnerinnen des Rock The Island Contests konnten je von 1.000 Euro auf 1.500 Euro erhöht werden.

Kurt Wimmer, Vorsitzender des Vereins Wiener Kulturservice: „ Künstler*in zu sein ist ein Beruf, von dem man leben können soll, und dessen Arbeitsplatz die Bühne ist. Genau hier braucht es stabile Institutionen, die uns auch durch schwierige Zeiten tragen. Ein großer Anker in der Branche ist das Donauinselfest, das seit 40 Jahren nicht nur Künstler*innen unterstützt, sondern auch einen wesentlichen Teil zur Lebensqualität der Besucher*innen beiträgt. “

Das sind die Acts am #dif23!

Das gesamte Bühnenprogramm ist unter www.donauinselfest.at/programm/ und in der #dif23 dabei! App inkl. der jeweiligen Auftrittszeiten aufgelistet. Folgende 13 Bühnen bieten am #dif23 ein buntes Programm:



Wien Energie / radio fm4 Festbühne (Freitag)



Wien Energie / Radio Wien Festbühne (Samstag)

Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne (Sonntag)

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

FRIEDENSBÜHNE

OBI / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHN E

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGERBÜHNE

OKIDOKI KINDERFREUNDE BÜHNE

ORF III KULTURZELT

W24 WIENER HELDINNEN UND LIEDKUNST BÜHNE

STIEGL / BETTEL-ALM MEGA BÜHNE

CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

GPF BÜHNE

FSG-GÖD / ARBÖ RADIO BÜHNE

YOUNION - FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS

Das #dif23 Rahmenprogramm der Superlative

Das gesamte Rahmenprogramm ist unter www.donauinselfest.at/programm/ und in der #dif23 dabei! App inkl. der jeweiligen Zeiten aufgelistet.

BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT

Der Bank Austria Edelstoff Pop-Up Designmarkt holt vor allem junge Designerinnen vor den Vorhang und bietet ihnen die Möglichkeit ihre Produkte den vielen DIF-Besucher*innen zu präsentieren. 30 ausgewählte Designer*innen und kleine Manufakturen wie Anne Hermine – Recycling und Upcycling, INNAF, Kura-d.pl, TEARS in RAIN, Sk8rings, House of Bader, Hullahulla oder RockCat stellen hier aus.

WIEN ENERGIE / RADIO FM4 / RADIO WIEN / HITRADIO Ö3 FESTINSEL

Am Samstag geht „Fit mit Philipp powered by Wien Energie und spusu“ auf der Festbühne an den Start und lädt zur großen Sporteinheit ein. Anschließend sorgen Deine Freunde für einen bunten Auftritt. Den extra-Adrenalin-Kick kann man sich zwischendurch am FISHERMAN’S FRIEND BAGJUMP abholen und aus mehreren Metern Höhe sicher nach unten springen.

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

Eine Vielzahl an Sportangeboten wie Aufführungen der Baseballschule Wien, des ASKÖ WAT und von YU Taekwondo gilt es hier zu entdecken. Zudem gibt es ein Paddel Tennis Turnier der Paddelzone Wien, Footvolley zum Ausprobieren für Jung und Alt, 3x3 Basketballturniere und Beachvolleyball-Coaches von TeachBeach für Kinder und Jugendliche.

ACTION & FUN INSEL

Das österreichische Bundesheer begeistert auf der ACTION & FUN INSEL im Rahmen ihrer Aktion „Mission Vorwärts“ interessierte Personen für den Sport. Dabei dreht sich alles um Hindernis-Parcours: Für die Jüngsten gibt es eine aufblasbare Hindernisbahn, für die etwas Älteren einen Ninja Parcours. Ein Highlight ist der Military Parcours, bei dem auf vier Bahnen die militärischen sportlichen Grundfähigkeiten im Sprung, Heben, Ziehen und Werfen auf Zeit unter Beweis gestellt werden können. Alle Finisher erhalten einen coolen Anerkennungspreis, die tagesschnellsten Personen bekommen eine besondere Auszeichnung.

BERATUNGSINSEL POWERED BY WIEN HOLDING

Das Donauinselfest steht den Wiener*innen beratend zur Seite! So können sich Besucher*innen über Nachhaltigkeitsthemen bei RecycleMe informieren und sich durch CAPE 10 in schwierigen Lebenssituationen beraten lassen. Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) berät vor Ort rund um Fragen zu Pflege, Unterkunft und Betreuung für Senior*innen und der Wohnservice der Stadt Wien stellt Wohnberatung zur Verfügung. WienXtra ist mit Jugendberatung dabei und die UniCredit Bank Austria mit Finanzberatung.

RECRUITING AREA

Hier dreht sich alles um deinen neuen Job! Unternehmen wie die ÖBB, die Wiener Polizei oder hallermobil sind vor Ort auf der Suche nach Mitarbeiter*innen. Das DIF bietet allen Interessierten neue berufliche Perspektiven in einer entspannten Atmosphäre. Die Recruiting Area hat am Festival-Samstag und -Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr im Bereich der Floridsdorfer sowie der Brigittenauer Brücke geöffnet.

FLUGHAFEN WIEN SCHLAGER INSEL

Im Bereich der FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER BÜHNE werden am Festivalwochenende Tanz-Workshops mit Line Dance, Boogie & Cha Cha Cha von der Tanzschule Kopetzky angeboten.



OBI / HEUTE.AT ELECTRONIC MUSIC INSEL

Mit Yoga by AuroraYoga vor der OBI / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE kann achtsam in das DIF-Wochenende gestartet werden, um dort anschließend mit einem „Disco-Training“ powered by HEUTE – die Tageszeitung sportlich anzuknüpfen.

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL

Hier können sich die Besucher*innen tierische Vorführungen anschauen! Rettungshunde und Therapiebegleithunde des Arbeiter-Samariterbundes Wien, aber auch Polizeidiensthunde stellen vor Ort ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis. Zudem werden spannende und lehrreiche Vorführungen der (Wasser-)Rettungsteams, Feuerwehr und Polizei geboten. Auch in diesem Jahr bietet der Gesundheitsdienst Wien die Möglichkeit sich direkt am Donauinselfest impfen zu lassen. Geimpft wird gegen FSME, HPV & COVID-19.

BANK AUSTRIA / OTTAKRINGER BRAUEREI / RADIO 88.6 ROCK INSEL

Am Samstag können Interessierte hier beim Beerpong mitmachen!

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at