„Silvia unterwegs“ in Südfrankreich am 29. Mai

Silvia Schneider um 17.35 Uhr in ORF 2 auf Erkundungstour

Wien (OTS) - In „Silvia unterwegs“ nimmt Silvia Schneider die Zuseher/innen am Pfingtstmontag, dem 29. Mai 2023, um 17.35 Uhr in ORF 2 mit auf eine Reise nach Südfrankreich. Neben wunderschönen Landschaftsbildern stehen dabei auch für die Region typische kulinarische Leckerbissen auf dem Programm.

„Silvia unterwegs in Südfrankreich“ am 29. Mai in ORF 2

In der Gegend von Ariège, in Südfrankreich, liegt Château de Gudanes, ein altes Schloss, das von Karina Waters und ihrem Mann aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde. Es ist umgeben von den tiefgrünen Wäldern der Pyrenäen. Schon bald soll es in neuem Glanz erstrahlen, dafür sorgt auch die Tochter des Hauses. Jasmine Waters hat Archäologie und Restauration studiert. In mühevollster Kleinstarbeit legt sie die Geschichte des Château de Gudanes wieder frei.

Auch heute noch genießt man auf Château Gudanes den französischen Lifestyle wie um 1800. Dabei findet man immer wieder schöne Details aus der Vergangenheit und romantische Stuckarbeiten an den Schlosswänden. Die zahlreichen Damaszener Rosen rund um die Schlossmauern inspirieren Silvia Schneider zu einem einfachen, regionalen Rezept: Rosenmarmelade.

Am Wochenmarkt von Tarascon kauft Silvia Schneider die Zutaten für ein Abendessen. Das Rezept stammt aus dem 18. Jahrhundert. Es sind zahlreiche Gäste auf das Anwesen geladen, die verköstigt werden wollen. Junge Studierende der „Juilliard“ in New York und der „Royal Academy of Music“ in London sorgen für die musikalische Untermalung zu dem historisch angelehnten Essen. Ein verwunschenes Schloss, Essen wie im 18. Jahrhundert und nette Gesellschaft – das ist „Silvia unterwegs in Südfrankreich“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at