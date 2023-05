SPÖ-Matznetter: „Regierung weiß, dass Mietpreisbremse Teuerung an Wurzel bekämpfen würde“

Kocher bestätigt in Fragestunde in Parlament, alleine Mietpreisbremse auf Richtwertmieten würde Inflation bereits merklich dämpfen

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter hat sich die möglicherweise in der Vergangenheit noch punktuell vorhandene Wirtschaftskompetenz der ÖVP mittlerweile völlig in Luft aufgelöst. Anders sei nicht zu erklären, wieso diese Bundesregierung offenkundig wider besseres Wissen, die Rekordinflation noch nicht einmal zu dämpfen versucht. Im Rahmen der heutigen Fragestunde im Parlament räumte Minister Kocher ein, dass er wisse, dass eine Mietpreisbremse die Inflation klar dämpfen würde. Alleine durch eine Aussetzung der Erhöhung der Richtwertmieten um nur ein Jahr, betrüge der dämpfende Effekt bereits rund 0,2 Prozentpunkte. Matznetter:

„Dieser Rechnung folgend, wäre der inflationsdämpfende Effekt jedenfalls rund 1 Prozentpunkt, wenn man die Mietpreisbremse erstens, auf alle Mieten ausweitet und zweitens, auf mehrere Jahre streckt.“ Dass die Bundesregierung trotz dieses Wissens eine Mietpreisbremse verhinderte, grenze an grobe Fahrlässigkeit. Matznetter: „Beenden sie ihre Blockade gegen Preissenkungsmaßnahmen, Österreich hat genug unter ihrer verfehlten Politik gelitten.“ (Schluss) lk/up

