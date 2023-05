Lotto: Vierfachjackpot – am Sonntag geht es um rund 4,3 Millionen Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus und Doppeljackpot beim Joker mit 600.000 Euro

Wien (OTS) - Zum bereits fünften Mal geht es am kommenden Sonntag um einen Vierfachjackpot bei Lotto „6 aus 45“, da es am Mittwoch zum vierten Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 4,3 Millionen Euro liegen.

Von den bisherigen vier Vierfachjackpots wurde einer geknackt, alle weiteren haben sich zum Fünffachjackpot weiterentwickelt.

Zwei Spielteilnehmer:innen schafften am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 64.700 Euro. Ein Gewinn wurde in der Steiermark mit einem Normalschein erzielt, der andere in Oberösterreich per Quicktipp.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solo-Sechser. Ein win2day-User tippte im dritten von drei Tipps auf einem Normalschein die „sechs Richtigen“ und gewann rund 303.700 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten etwa 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb zum zweiten Mal in Folge ein Gewinn im ersten Rang aus. Damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot, bei dem es um rund 600.000 Euro gehen wird.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. Mai 2023

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.220.249,52 – 4,3 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 64.652,40 96 Fünfer zu je EUR 1.469,30 254 Vierer+ZZ zu je EUR 166,60 4.897 Vierer zu je EUR 48,00 6.362 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 81.881 Dreier zu je EUR 5,10 234.321 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 18 23 30 34 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. Mai 2023

1 Sechser zu EUR 303.656,70 54 Fünfer zu je EUR 1.317,10 2.783 Vierer zu je EUR 22,80 47.068 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 18 19 35 36 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. Mai 2023

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 408.847,72 - 600.000 Euro warten 13 mal EUR 8.800,00 96 mal EUR 880,00 1.005 mal EUR 88,00 9.952 mal EUR 8,00 102.065 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 9 9 1 8 9

